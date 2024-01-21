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"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ - РИА Новости, 21.01.2024
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11:13 21.01.2024 (обновлено: 16:13 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/shok-1922588411.html
"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ
"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ - РИА Новости, 21.01.2024
"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ
Президент Владимир Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:13
2024-01-21T16:13
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста Саймона Шустера.&quot;Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что в ходе правления Зеленского его предшественника Петра Порошенко обвинили в государственной измене, что не давало ему встречаться с американскими политиками, а помощники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подвергались допросам и отстранялись со своих постов.Они также добавили, что у оппозиционеров киевского политика отбирали гражданство Украины.В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, валерий залужный, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Политика
"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ

WSJ: Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста Саймона Шустера.
«

"Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что в ходе правления Зеленского его предшественника Петра Порошенко обвинили в государственной измене, что не давало ему встречаться с американскими политиками, а помощники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подвергались допросам и отстранялись со своих постов.
Они также добавили, что у оппозиционеров киевского политика отбирали гражданство Украины.
В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.
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