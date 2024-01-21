https://ria.ru/20240121/shok-1922588411.html

"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ

"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ - РИА Новости, 21.01.2024

"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ

Президент Владимир Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:13

2024-01-21T11:13

2024-01-21T16:13

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

валерий залужный

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста Саймона Шустера."Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ", — говорится в материале.Журналисты отметили, что в ходе правления Зеленского его предшественника Петра Порошенко обвинили в государственной измене, что не давало ему встречаться с американскими политиками, а помощники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подвергались допросам и отстранялись со своих постов.Они также добавили, что у оппозиционеров киевского политика отбирали гражданство Украины.В конце октября прошлого года Саймон Шустер для издания Time выпустил статью с комментариями Владимира Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.

https://ria.ru/20240121/poterya-1922578986.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, валерий залужный, вооруженные силы украины, политика