https://ria.ru/20240121/sdobnov-1922562921.html
Актер из "Склифосовского " и "Чикатило" найден мертвым в машине
Актер из "Склифосовского " и "Чикатило" найден мертвым в машине - РИА Новости, 21.01.2024
Актер из "Склифосовского " и "Чикатило" найден мертвым в машине
Российский актер Алексей Сдобнов умер в возрасте 57 лет, сообщила в "ВКонтакте" продюсер Наталия Бочарова. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T03:23
2024-01-21T03:23
2024-01-21T03:23
культура
московский государственный институт культуры
люберцы
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российский актер Алексей Сдобнов умер в возрасте 57 лет, сообщила в "ВКонтакте" продюсер Наталия Бочарова.Артиста не стало 13 января, однако СМИ обратили на это внимание только накануне."Мы потеряли ещё одного хорошего актера Сдобного Алексея Геннадьевича, ему было 57 лет. Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине…", - написала Бочарова.Прощание с актером прошло 16 января в Люберцах.Бывшая супруга актера Виктория Маргелова заявила "Пятому каналу", что у Сдобнова были проблемы с сердцем. "Он все это скрывал, никому не говорил. То есть, он не доехал до дома", — сообщила она. По словам Маргеловой, причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.Сдобнов родился 15 августа 1966 года, окончил Московский государственный институт культуры. Фильмография актер насчитывает 42 работы, включая сериалы "Чикатило", "Склифосовский" и другие.
https://ria.ru/20240121/vashedskiy-1922559726.html
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московский государственный институт культуры, люберцы
Культура, Московский государственный институт культуры, Люберцы
Актер из "Склифосовского " и "Чикатило" найден мертвым в машине
Актер Алексей Сдобнов умер в возрасте 57 лет