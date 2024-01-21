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СМИ: Мелони оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 21.01.2024
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00:07 21.01.2024
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СМИ: Мелони оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки
СМИ: Мелони оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 21.01.2024
СМИ: Мелони оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом высоко оценила усилия Анкары по дипломатическому посредничеству, в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:07
2024-01-21T00:07
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джорджа мелони
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РИМ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом высоко оценила усилия Анкары по дипломатическому посредничеству, в частности, по возобновлению черноморской зерновой инициативы, сообщило информагентство Askanews со ссылкой на дипломатические источники. В пятницу газета Hürrıyet сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует в субботу посетить с визитом Турцию. По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили основные глобальные проблемы, в частности, конфликт между Израилем и Палестиной, а также ситуацию на Украине. Собеседники агентства сообщили, что Мелони высоко оценила усилия турецкой стороны по дипломатическому посредничеству, отдельно отметив возобновление черноморской зерновой инициативы. Кроме того, сообщается, что лидеры также обсудили вопросы безопасности и развития в Средиземном море, в частности ситуацию в Ливии, "а также будущее Африки в свете предстоящего саммита в Риме". Агентство пишет, что переговоры двух лидеров в особняке Вахдеттин в Стамбуле продолжались более двух часов. До встречи Мелони прогулялись по Стамбулу, посетив Гранд-базар, где выпила кофе и пообщалась с местными жителями. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20240119/zerno-1922334428.html
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россия, в мире, турция, украина, джорджа мелони, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift
Россия, В мире, Турция, Украина, Джорджа Мелони, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
СМИ: Мелони оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки

Askanews: Мелони высоко оценила усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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РИМ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом высоко оценила усилия Анкары по дипломатическому посредничеству, в частности, по возобновлению черноморской зерновой инициативы, сообщило информагентство Askanews со ссылкой на дипломатические источники.
В пятницу газета Hürrıyet сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует в субботу посетить с визитом Турцию.
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По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили основные глобальные проблемы, в частности, конфликт между Израилем и Палестиной, а также ситуацию на Украине. Собеседники агентства сообщили, что Мелони высоко оценила усилия турецкой стороны по дипломатическому посредничеству, отдельно отметив возобновление черноморской зерновой инициативы.
Кроме того, сообщается, что лидеры также обсудили вопросы безопасности и развития в Средиземном море, в частности ситуацию в Ливии, "а также будущее Африки в свете предстоящего саммита в Риме".
Агентство пишет, что переговоры двух лидеров в особняке Вахдеттин в Стамбуле продолжались более двух часов. До встречи Мелони прогулялись по Стамбулу, посетив Гранд-базар, где выпила кофе и пообщалась с местными жителями.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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РоссияВ миреТурцияУкраинаДжорджа МелониВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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