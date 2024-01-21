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Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил - РИА Новости, 21.01.2024
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18:49 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил - РИА Новости, 21.01.2024
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил
Мать медбрата Игоря Сывороткина подтвердила, что он выжил при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:49
2024-01-21T18:49
происшествия
афганистан
бадахшан
паттайя
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мать медбрата Игоря Сывороткина подтвердила, что он выжил при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщил РЕН ТВ."Да, сказали, что жив", — заявила она.Подробности спасения сына ей неизвестны.Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922635593.html
афганистан
бадахшан
паттайя
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происшествия, афганистан, бадахшан, паттайя, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане
Происшествия, Афганистан, Бадахшан, Паттайя, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил

РЕН ТВ: медбрат Сывороткин выжил при крушении самолета в Афганистане

© iStock.com / Santiago Rodriguez FontoСамолет бизнес-класса в небе
Самолет бизнес-класса в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© iStock.com / Santiago Rodriguez Fonto
Самолет бизнес-класса в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мать медбрата Игоря Сывороткина подтвердила, что он выжил при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщил РЕН ТВ.
«
"Да, сказали, что жив", — заявила она.
Подробности спасения сына ей неизвестны.
Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.
Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.
Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
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СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына
Вчера, 17:36
 
ПроисшествияАфганистанБадахшанПаттайяФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Крушение самолета Falcon в Афганистане
 
 
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