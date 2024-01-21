https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html

Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил

Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил - РИА Новости, 21.01.2024

Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил

Мать медбрата Игоря Сывороткина подтвердила, что он выжил при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:49

2024-01-21T18:49

2024-01-21T18:49

происшествия

афганистан

бадахшан

паттайя

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мать медбрата Игоря Сывороткина подтвердила, что он выжил при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщил РЕН ТВ."Да, сказали, что жив", — заявила она.Подробности спасения сына ей неизвестны.Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922635593.html

афганистан

бадахшан

паттайя

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, афганистан, бадахшан, паттайя, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане