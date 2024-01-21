https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил - РИА Новости, 21.01.2024
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил
Мать медбрата Игоря Сывороткина подтвердила, что он выжил при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:49
2024-01-21T18:49
2024-01-21T18:49
происшествия
афганистан
бадахшан
паттайя
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мать медбрата Игоря Сывороткина подтвердила, что он выжил при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщил РЕН ТВ."Да, сказали, что жив", — заявила она.Подробности спасения сына ей неизвестны.Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922635593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, афганистан, бадахшан, паттайя, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане
Происшествия, Афганистан, Бадахшан, Паттайя, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил
РЕН ТВ: медбрат Сывороткин выжил при крушении самолета в Афганистане