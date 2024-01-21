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СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына
СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына - РИА Новости, 21.01.2024
СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына
Отец одного из пилотов частного самолета, рухнувшего в Афганистане, следил за полетом сына через сервис Flightradar. Об этом он сообщил "Известиям". РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:36
2024-01-21T17:36
2024-01-21T17:36
в мире
афганистан
таиланд
бадахшан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отец одного из пилотов частного самолета, рухнувшего в Афганистане, следил за полетом сына через сервис Flightradar. Об этом он сообщил "Известиям"."Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс", — сказал он.Ранее агентство Паджвак сообщило, что пассажирский самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/falcon-1922609773.html
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в мире, афганистан, таиланд, бадахшан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Афганистан, Таиланд, Бадахшан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане
СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына
"Известия": отец пилота упавшего в Афганистане самолета следил за полетом сына