https://ria.ru/20240121/samolet-1922635593.html

СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына

СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына - РИА Новости, 21.01.2024

СМИ: отец пилота рухнувшего в Афганистане самолета следил за полетом сына

Отец одного из пилотов частного самолета, рухнувшего в Афганистане, следил за полетом сына через сервис Flightradar. Об этом он сообщил "Известиям". РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:36

2024-01-21T17:36

2024-01-21T17:36

в мире

афганистан

таиланд

бадахшан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отец одного из пилотов частного самолета, рухнувшего в Афганистане, следил за полетом сына через сервис Flightradar. Об этом он сообщил "Известиям"."Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс", — сказал он.Ранее агентство Паджвак сообщило, что пассажирский самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

https://ria.ru/20240121/falcon-1922609773.html

афганистан

таиланд

бадахшан

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в мире, афганистан, таиланд, бадахшан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане