https://ria.ru/20240121/samolet-1922633741.html
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10 - РИА Новости, 21.01.2024
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10
Спасатели обнаружили самолет Falcon 10, упавший в Афганистане, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:23
2024-01-21T17:23
2024-01-21T20:15
в мире
афганистан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили самолет Falcon 10, упавший в Афганистане, сообщила Росавиация."По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10", — говорится в публикации в Telegram-канале.По предварительной информации, из шести находившихся на борту людей четверо живы, у них различные травмы. Судьба еще двух человек уточняется.Как сообщали в ведомстве, самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс, первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао.По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Первоначальным местом вылета была таиландская Паттайя, где женщина находилась на лечении. Falcon садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту, после чего пропал с радаров.Источник РИА Новости в авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Афганистан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10
В Афганистане нашли самолет Falcon 10, предварительно, четыре человека живы
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Спасатели обнаружили самолет Falcon 10, упавший в Афганистане, сообщила
Росавиация.
«
"По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По предварительной информации, из шести находившихся на борту людей четверо живы, у них различные травмы. Судьба еще двух человек уточняется.
Как сообщали в ведомстве, самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс, первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Первоначальным местом вылета была таиландская Паттайя, где женщина находилась на лечении. Falcon садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту, после чего пропал с радаров.
Источник РИА Новости в авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
МИД поблагодарил Афганистан за поисковые работы после крушения самолета