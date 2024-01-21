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В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10 - РИА Новости, 21.01.2024
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17:23 21.01.2024 (обновлено: 20:15 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/samolet-1922633741.html
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10 - РИА Новости, 21.01.2024
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10
Спасатели обнаружили самолет Falcon 10, упавший в Афганистане, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:23
2024-01-21T20:15
в мире
афганистан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили самолет Falcon 10, упавший в Афганистане, сообщила Росавиация.&quot;По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.По предварительной информации, из шести находившихся на борту людей четверо живы, у них различные травмы. Судьба еще двух человек уточняется.Как сообщали в ведомстве, самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс, первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао.По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Первоначальным местом вылета была таиландская Паттайя, где женщина находилась на лечении. Falcon садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту, после чего пропал с радаров.Источник РИА Новости в авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html
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в мире, афганистан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Афганистан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Афганистане нашли разбившийся самолет Falcon 10

В Афганистане нашли самолет Falcon 10, предварительно, четыре человека живы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на горы в Афганистане
Вид на горы в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на горы в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили самолет Falcon 10, упавший в Афганистане, сообщила Росавиация.
«

"По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10", — говорится в публикации в Telegram-канале.

По предварительной информации, из шести находившихся на борту людей четверо живы, у них различные травмы. Судьба еще двух человек уточняется.
Как сообщали в ведомстве, самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс, первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Первоначальным местом вылета была таиландская Паттайя, где женщина находилась на лечении. Falcon садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту, после чего пропал с радаров.
Источник РИА Новости в авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
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В миреАфганистанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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