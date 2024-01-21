https://ria.ru/20240121/samolet-1922596322.html

Источник: разбившийся в Афганистане самолет летел из Таиланда в Москву

Источник: разбившийся в Афганистане самолет летел из Таиланда в Москву - РИА Новости, 21.01.2024

Источник: разбившийся в Афганистане самолет летел из Таиланда в Москву

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, сообщил РИА... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:11

2024-01-21T12:11

2024-01-21T15:38

афганистан

таиланд

москва

паттайя

россия

крушение самолета falcon в афганистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff5cb452c34153dd7a3526281d2f9f46.jpg

БАНГКОК, 21 янв — РИА Новости. Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя."Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, оплативший выполнение рейса", — сообщил агентству источник."Кроме семейной пары, на борту были медицинская бригада и экипаж", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html

афганистан

таиланд

москва

паттайя

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

афганистан, таиланд, москва, паттайя, россия, крушение самолета falcon в афганистане