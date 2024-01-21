https://ria.ru/20240121/samolet-1922596322.html
Источник: разбившийся в Афганистане самолет летел из Таиланда в Москву
Источник: разбившийся в Афганистане самолет летел из Таиланда в Москву - РИА Новости, 21.01.2024
Источник: разбившийся в Афганистане самолет летел из Таиланда в Москву
Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, сообщил РИА... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:11
2024-01-21T12:11
2024-01-21T15:38
афганистан
таиланд
москва
паттайя
россия
крушение самолета falcon в афганистане
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БАНГКОК, 21 янв — РИА Новости. Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя."Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, оплативший выполнение рейса", — сообщил агентству источник."Кроме семейной пары, на борту были медицинская бригада и экипаж", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, таиланд, москва, паттайя, россия, крушение самолета falcon в афганистане
Афганистан, Таиланд, Москва, Паттайя, Россия, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Источник: разбившийся в Афганистане самолет летел из Таиланда в Москву
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