СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане
СК возбудил дело после крушения самолета с российскими пассажирами в Афганистане
© iStock.com / Santiago Rodriguez FontoСамолет бизнес-класса в небе
© iStock.com / Santiago Rodriguez Fonto
Самолет бизнес-класса в небе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту, сообщили в Следственном комитете России.
"Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)", - говорится в сообщении.
Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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"По сообщению Росавиации, воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). По предварительной информации, на борту находились шесть человек, среди которых российские граждане", - добавляется в сообщении.
Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса. В Росавиации также сообщали, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов РФ. По информации Росавиации, предварительно, на борту пропавшего в Афганистане Falcon было 6 человек.