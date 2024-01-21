https://ria.ru/20240121/samolet-1922592952.html

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане - РИА Новости, 21.01.2024

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:52

2024-01-21T11:52

2024-01-21T14:05

афганистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту, сообщили в Следственном комитете России."Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)", - говорится в сообщении.Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего."По сообщению Росавиации, воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). По предварительной информации, на борту находились шесть человек, среди которых российские граждане", - добавляется в сообщении.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса. В Росавиации также сообщали, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов РФ. По информации Росавиации, предварительно, на борту пропавшего в Афганистане Falcon было 6 человек.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922586710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

афганистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, крушение самолета falcon в афганистане