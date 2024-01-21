https://ria.ru/20240121/samolet-1922588641.html
Упавший в Афганистане самолет зарегистрирован в Марокко, заявили в Индии
Упавший в Афганистане самолет зарегистрирован в Марокко, заявили в Индии - РИА Новости, 21.01.2024
Упавший в Афганистане самолет зарегистрирован в Марокко, заявили в Индии
Министерство гражданской авиации Индии заявило, что разбившийся в Афганистане самолет был зарегистрирован в Марокко. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:16
2024-01-21T11:16
2024-01-21T14:05
в мире
афганистан
марокко
индия
крушение самолета falcon в афганистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff5cb452c34153dd7a3526281d2f9f46.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство гражданской авиации Индии заявило, что разбившийся в Афганистане самолет был зарегистрирован в Марокко."Самолет, только что разбившийся в Афганистане в результате авиакатастрофы, не является индийским регулярным, нерегулярным или чартерным самолетом. Это небольшой самолет, зарегистрированный в Марокко", - говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети X.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса.По данным Росавиации, пропавший самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Предварительно, на борту пропавшего Falcon было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент – Жуковский.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922586710.html
афганистан
марокко
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0672d7ce3568ef4b630b9de11e800ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, марокко, индия, крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Афганистан, Марокко, Индия, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Упавший в Афганистане самолет зарегистрирован в Марокко, заявили в Индии
Министерство авиации Индии: упавший в Афганистане борт зарегистрирован в Марокко