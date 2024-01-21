https://ria.ru/20240121/samolet-1922588641.html

Упавший в Афганистане самолет зарегистрирован в Марокко, заявили в Индии

Упавший в Афганистане самолет зарегистрирован в Марокко, заявили в Индии - РИА Новости, 21.01.2024

Упавший в Афганистане самолет зарегистрирован в Марокко, заявили в Индии

Министерство гражданской авиации Индии заявило, что разбившийся в Афганистане самолет был зарегистрирован в Марокко. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:16

2024-01-21T11:16

2024-01-21T14:05

в мире

афганистан

марокко

индия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство гражданской авиации Индии заявило, что разбившийся в Афганистане самолет был зарегистрирован в Марокко."Самолет, только что разбившийся в Афганистане в результате авиакатастрофы, не является индийским регулярным, нерегулярным или чартерным самолетом. Это небольшой самолет, зарегистрированный в Марокко", - говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети X.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса.По данным Росавиации, пропавший самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Предварительно, на борту пропавшего Falcon было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент – Жуковский.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922586710.html

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марокко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, марокко, индия, крушение самолета falcon в афганистане