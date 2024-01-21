https://ria.ru/20240121/samolet-1922586214.html

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский - РИА Новости, 21.01.2024

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский

Предварительно, на борту пропавшего Falcon было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T10:49

2024-01-21T10:49

2024-01-21T14:05

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

афганистан

жуковский

индия

россия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предварительно, на борту пропавшего Falcon было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский, сообщили в Росавиации.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса."Предварительно: на борту самолета находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира... Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу... Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан."Ведутся поиски воздушного судна", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html

афганистан

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), афганистан, жуковский, индия, россия, крушение самолета falcon в афганистане