https://ria.ru/20240121/samolet-1922586214.html
Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский
Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский - РИА Новости, 21.01.2024
Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский
Предварительно, на борту пропавшего Falcon было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:49
2024-01-21T10:49
2024-01-21T14:05
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
афганистан
жуковский
индия
россия
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предварительно, на борту пропавшего Falcon было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира, самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский, сообщили в Росавиации.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса."Предварительно: на борту самолета находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира... Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу... Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан."Ведутся поиски воздушного судна", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), афганистан, жуковский, индия, россия, крушение самолета falcon в афганистане
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Афганистан, Жуковский, Индия, Россия, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский
Росавиация: самолет, потерпевший крушение в Афганистане, направлялся в Жуковский