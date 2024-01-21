https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html

СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса

СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса - РИА Новости, 21.01.2024

СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса

Разбившийся в Афганистане индийский самолет отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T10:33

2024-01-21T10:33

2024-01-21T14:05

в мире

афганистан

индия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разбившийся в Афганистане индийский самолет отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан."Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак", - говорится в сообщении агентства на странице в соцсети X.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922584387.html

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Варвара Скокшина

в мире, афганистан, индия, крушение самолета falcon в афганистане