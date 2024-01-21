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СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса - РИА Новости, 21.01.2024
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10:33 21.01.2024 (обновлено: 14:05 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса - РИА Новости, 21.01.2024
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса
Разбившийся в Афганистане индийский самолет отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:33
2024-01-21T14:05
в мире
афганистан
индия
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разбившийся в Афганистане индийский самолет отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан."Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак", - говорится в сообщении агентства на странице в соцсети X.
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афганистан
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в мире, афганистан, индия, крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Афганистан, Индия, Крушение самолета Falcon в Афганистане
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса

Khaama Press: упавший в Афганистане индийский самолет отклонился от курса

© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разбившийся в Афганистане индийский самолет отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press.
Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан.
"Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак", - говорится в сообщении агентства на странице в соцсети X.
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Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России
Вчера, 10:36
 
В миреАфганистанИндияКрушение самолета Falcon в Афганистане
 
 
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