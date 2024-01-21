https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса - РИА Новости, 21.01.2024
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса
Разбившийся в Афганистане индийский самолет отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:33
2024-01-21T10:33
2024-01-21T14:05
в мире
афганистан
индия
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разбившийся в Афганистане индийский самолет отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан."Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак", - говорится в сообщении агентства на странице в соцсети X.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922584387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, индия, крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Афганистан, Индия, Крушение самолета Falcon в Афганистане
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса
Khaama Press: упавший в Афганистане индийский самолет отклонился от курса