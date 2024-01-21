https://ria.ru/20240121/rzhd-1922591560.html
РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных
РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных - РИА Новости, 21.01.2024
РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведет открытые совместные РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:35
2024-01-21T11:35
2024-01-21T11:35
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведет открытые совместные консультации по совершенствованию правил перевозки животных в поездах, сообщила компания. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. "РЖД при поддержке Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах, чтобы найти наиболее отвечающие требованиям современного периода решения", - говорится в сообщении. Компания пишет, что изменения правил позволит повысить качество этой услуги и для пассажиров, и для перевозимых животных.
https://ria.ru/20240121/kot-1922559110.html
https://ria.ru/20240121/uvolnenie-1922561394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, общество
РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных
РЖД с комитетом Госдумы проведет открытые консультации по перевозке животных
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведет открытые совместные консультации по совершенствованию правил перевозки животных в поездах, сообщила компания.
Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
РЖД пересмотрят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
"РЖД
при поддержке Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах, чтобы найти наиболее отвечающие требованиям современного периода решения", - говорится в сообщении.
Компания пишет, что изменения правил позволит повысить качество этой услуги и для пассажиров, и для перевозимых животных.
Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек