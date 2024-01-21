https://ria.ru/20240121/rzhd-1922591560.html

РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных

РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных - РИА Новости, 21.01.2024

РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведет открытые совместные РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:35

2024-01-21T11:35

2024-01-21T11:35

ржд

общество

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведет открытые совместные консультации по совершенствованию правил перевозки животных в поездах, сообщила компания. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. "РЖД при поддержке Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах, чтобы найти наиболее отвечающие требованиям современного периода решения", - говорится в сообщении. Компания пишет, что изменения правил позволит повысить качество этой услуги и для пассажиров, и для перевозимых животных.

https://ria.ru/20240121/kot-1922559110.html

https://ria.ru/20240121/uvolnenie-1922561394.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, общество