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На Украине подрались глава военной администрации и мэр - РИА Новости, 21.01.2024
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00:44 21.01.2024 (обновлено: 00:45 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/romny-1922557195.html
На Украине подрались глава военной администрации и мэр
На Украине подрались глава военной администрации и мэр - РИА Новости, 21.01.2024
На Украине подрались глава военной администрации и мэр
В городе Ромны на Украине подрались глава военной администрации Денис Ващенко и мэр Олег Стогний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные соцсети. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:44
2024-01-21T00:45
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В городе Ромны на Украине подрались глава военной администрации Денис Ващенко и мэр Олег Стогний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные соцсети.Как пишет издание, инцидент произошел у мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести. Стогний заявил, что это сделать невозможно, при этом диалог шел на повышенных тонах.В какой-то момент к мэру подошел Ващенко и попытался схватить его за руку, потребовав "не орать на людей", после чего началась потасовка. Мэр обратил на это внимание окружающих, при этом Ващенко заявил: "Я тебя еще три раза ударю".Позднее глава военной администрации записал обращение, в котором заявил, что родственники погибших солдат ВСУ хотели установить вазоны с цветами, а городские власти игнорировали просьбы. По его словам, Стогний написал на него заявление в полицию.
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине подрались глава военной администрации и мэр

В Ромнах на Украине подрались глава военной администрации Ващенко и мэр Стогний

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В городе Ромны на Украине подрались глава военной администрации Денис Ващенко и мэр Олег Стогний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные соцсети.
Как пишет издание, инцидент произошел у мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести. Стогний заявил, что это сделать невозможно, при этом диалог шел на повышенных тонах.
В какой-то момент к мэру подошел Ващенко и попытался схватить его за руку, потребовав "не орать на людей", после чего началась потасовка. Мэр обратил на это внимание окружающих, при этом Ващенко заявил: "Я тебя еще три раза ударю".
Позднее глава военной администрации записал обращение, в котором заявил, что родственники погибших солдат ВСУ хотели установить вазоны с цветами, а городские власти игнорировали просьбы. По его словам, Стогний написал на него заявление в полицию.
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