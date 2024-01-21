https://ria.ru/20240121/rezervy-1922573388.html

Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов

Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.01.2024

Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов

Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ — это может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:04

2024-01-21T08:04

2024-01-21T18:11

экономика

россия

украина

австралия

сергей рябков

максим осадчий

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ — это может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран. Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа "С". Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа "С". На ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов активов, из них 98,3 миллиарда принадлежат Кипру, 50,1 — Нидерландам, а 17,3 — Германии. В пятерку крупнейших европейских инвесторов в российскую экономику также входят Франция (16,6 миллиарда долларов) и Италия (12,9 миллиарда долларов). На остальные страны приходится еще 28,1 миллиарда долларов. Среди государств "Большой семерки" крупнейшим инвестором в российскую экономику была Британия — по последним доступным данным, на конец 2021 года ее активы в России достигали примерно 18,9 миллиарда долларов. США на конец 2022 года имели активов на 9,6 миллиарда долларов, Япония — на 4,6 миллиарда долларов, а Канада — на 2,9 миллиарда долларов. Инвестиции Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере санкций ЕС против Москвы, на конец 2022 года составляли 28,5 миллиарда долларов и 139 миллионов долларов соответственно. Австралия на конец прошлого года имела 683 миллиона долларов инвестиций в российскую экономику. Западные политики неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, в том числе звучали угрозы их конфискации. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае если дойдет до реализации этой идеи, Москва не исключает зеркальные ответные меры. РИА Новости в своих расчетах использовало данные недружественных стран о прямых инвестициях в российскую экономику. Прямые инвестиции — это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль не менее чем над десятью процентами его акций или капитала.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.

https://ria.ru/20240118/aktivy-1922011367.html

https://ria.ru/20240119/prodazha-1922441806.html

россия

украина

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, украина, австралия, сергей рябков, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, санкции в отношении россии