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Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.01.2024
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08:04 21.01.2024 (обновлено: 18:11 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/rezervy-1922573388.html
Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов
Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.01.2024
Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов
Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ — это может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T08:04
2024-01-21T18:11
экономика
россия
украина
австралия
сергей рябков
максим осадчий
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ — это может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран. Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа "С". Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа "С". На ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов активов, из них 98,3 миллиарда принадлежат Кипру, 50,1 — Нидерландам, а 17,3 — Германии. В пятерку крупнейших европейских инвесторов в российскую экономику также входят Франция (16,6 миллиарда долларов) и Италия (12,9 миллиарда долларов). На остальные страны приходится еще 28,1 миллиарда долларов. Среди государств "Большой семерки" крупнейшим инвестором в российскую экономику была Британия — по последним доступным данным, на конец 2021 года ее активы в России достигали примерно 18,9 миллиарда долларов. США на конец 2022 года имели активов на 9,6 миллиарда долларов, Япония — на 4,6 миллиарда долларов, а Канада — на 2,9 миллиарда долларов. Инвестиции Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере санкций ЕС против Москвы, на конец 2022 года составляли 28,5 миллиарда долларов и 139 миллионов долларов соответственно. Австралия на конец прошлого года имела 683 миллиона долларов инвестиций в российскую экономику. Западные политики неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, в том числе звучали угрозы их конфискации. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае если дойдет до реализации этой идеи, Москва не исключает зеркальные ответные меры. РИА Новости в своих расчетах использовало данные недружественных стран о прямых инвестициях в российскую экономику. Прямые инвестиции — это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль не менее чем над десятью процентами его акций или капитала.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
https://ria.ru/20240118/aktivy-1922011367.html
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экономика, россия, украина, австралия, сергей рябков, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Австралия, Сергей Рябков, Максим Осадчий, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Санкции в отношении России
Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов

Ответ России на конфискацию резервов может лишить Запад 288 миллиардов долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ — это может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран.
Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа "С". Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа "С".
© РИА НовостиДоля замороженных российских активов и иностранных активов в России за 2021 год
Доля замороженных российских активов и иностранных активов в России за 2021 год
© РИА Новости
Доля замороженных российских активов и иностранных активов в России за 2021 год
На ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов активов, из них 98,3 миллиарда принадлежат Кипру, 50,1 — Нидерландам, а 17,3 — Германии. В пятерку крупнейших европейских инвесторов в российскую экономику также входят Франция (16,6 миллиарда долларов) и Италия (12,9 миллиарда долларов). На остальные страны приходится еще 28,1 миллиарда долларов.
Среди государств "Большой семерки" крупнейшим инвестором в российскую экономику была Британия — по последним доступным данным, на конец 2021 года ее активы в России достигали примерно 18,9 миллиарда долларов. США на конец 2022 года имели активов на 9,6 миллиарда долларов, Япония — на 4,6 миллиарда долларов, а Канада — на 2,9 миллиарда долларов.
Инвестиции Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере санкций ЕС против Москвы, на конец 2022 года составляли 28,5 миллиарда долларов и 139 миллионов долларов соответственно. Австралия на конец прошлого года имела 683 миллиона долларов инвестиций в российскую экономику.
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18 января, 10:41
Западные политики неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, в том числе звучали угрозы их конфискации. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае если дойдет до реализации этой идеи, Москва не исключает зеркальные ответные меры.
РИА Новости в своих расчетах использовало данные недружественных стран о прямых инвестициях в российскую экономику. Прямые инвестиции — это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль не менее чем над десятью процентами его акций или капитала.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
Рекламный плакат - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Qiwi продаст российские активы гонконгской компании
19 января, 22:09
 
ЭкономикаРоссияУкраинаАвстралияСергей РябковМаксим ОсадчийЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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