https://ria.ru/20240121/rassledovanie-1922590574.html
СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников
СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников - РИА Новости, 21.01.2024
СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников
Следственное управление СК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором ученик областной школы избивает... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:27
2024-01-21T11:27
2024-01-21T11:28
происшествия
россия
омская область
называевский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 21 янв - РИА Новости. Следственное управление СК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором ученик областной школы избивает сверстников, о результатах доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе ведомства. Об инциденте стало известно после публикации в соцсетях видеозаписи, на котором в одной из школ Называевского района Омской области школьник избивает своих одноклассников. "В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе процессуальной проверки по информации из соцсетей об инциденте в школе в Омской области. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Называевского района Омской области школьник применяет физическое насилие к другим учащимся", - сообщили в пресс-службе. СУСК России по Омской области организована доследственная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по региону доложить о ее итогах и обстоятельствах случившегося.
https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html
https://ria.ru/20240116/shkola-1921551131.html
россия
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, омская область, называевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Называевский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников
Бастрыкину доложат о проверке видео, на котором школьник избивает сверстников