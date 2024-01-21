https://ria.ru/20240121/rassledovanie-1922590574.html

СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников

СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников - РИА Новости, 21.01.2024

СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников

Следственное управление СК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором ученик областной школы избивает... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:27

2024-01-21T11:27

2024-01-21T11:28

происшествия

россия

омская область

называевский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 21 янв - РИА Новости. Следственное управление СК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором ученик областной школы избивает сверстников, о результатах доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе ведомства. Об инциденте стало известно после публикации в соцсетях видеозаписи, на котором в одной из школ Называевского района Омской области школьник избивает своих одноклассников. "В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе процессуальной проверки по информации из соцсетей об инциденте в школе в Омской области. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Называевского района Омской области школьник применяет физическое насилие к другим учащимся", - сообщили в пресс-службе. СУСК России по Омской области организована доследственная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по региону доложить о ее итогах и обстоятельствах случившегося.

https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html

https://ria.ru/20240116/shkola-1921551131.html

россия

омская область

называевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, омская область, называевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)