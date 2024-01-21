https://ria.ru/20240121/rakety-1922608255.html
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым - РИА Новости, 21.01.2024
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым
ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:58
2024-01-21T13:58
2024-01-21T14:03
херсонская область
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922597766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , безопасность, республика крым, украина
Херсонская область , Безопасность, Республика Крым, Украина
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым
ПВО над Херсонской областью сбили две украинские ракеты, нацеленные на Крым