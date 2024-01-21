https://ria.ru/20240121/rakety-1922608255.html

Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым

Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым - РИА Новости, 21.01.2024

Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым

ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:58

2024-01-21T13:58

2024-01-21T14:03

херсонская область

безопасность

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922597766.html

херсонская область

республика крым

украина

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Варвара Скокшина

херсонская область , безопасность, республика крым, украина