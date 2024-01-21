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Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым - РИА Новости, 21.01.2024
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13:58 21.01.2024 (обновлено: 14:03 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/rakety-1922608255.html
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым - РИА Новости, 21.01.2024
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым
ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:58
2024-01-21T14:03
херсонская область
безопасность
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове", - написал Сальдо.
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херсонская область
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херсонская область , безопасность, республика крым, украина
Херсонская область , Безопасность, Республика Крым, Украина
Над Херсонской областью сбили две ракеты, нацеленные на Крым

ПВО над Херсонской областью сбили две украинские ракеты, нацеленные на Крым

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове", - написал Сальдо.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона
Вчера, 12:25
 
Херсонская областьБезопасностьРеспублика КрымУкраина
 
 
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