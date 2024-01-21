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Российская ПВО сбила еще одну ракету у побережья Крыма
Российская ПВО сбила еще одну ракету у побережья Крыма - РИА Новости, 21.01.2024
Российская ПВО сбила еще одну ракету у побережья Крыма
Российская ПВО уничтожила еще одну украинскую авиаракету над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:21
2024-01-21T15:21
2024-01-21T15:25
черное море
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила еще одну украинскую авиаракету над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России."21 января текущего года около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинскую ракету над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.Ранее в МО РФ сообщили, что две украинские авиаракеты были сбиты у западного побережья Крыма в 14.00 мск 21 января.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Черное море, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила еще одну ракету у побережья Крыма
Минобороны: ПВО сбила сбили украинскую ракету над акваторией Черного моря
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила еще одну украинскую авиаракету над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"21 января текущего года около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинскую ракету над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова
.
Ранее в МО РФ сообщили, что две украинские авиаракеты были сбиты у западного побережья Крыма в 14.00 мск 21 января.
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