https://ria.ru/20240121/raketa-1922619366.html

Российская ПВО сбила еще одну ракету у побережья Крыма

Российская ПВО сбила еще одну ракету у побережья Крыма - РИА Новости, 21.01.2024

Российская ПВО сбила еще одну ракету у побережья Крыма

Российская ПВО уничтожила еще одну украинскую авиаракету над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:21

2024-01-21T15:21

2024-01-21T15:25

черное море

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила еще одну украинскую авиаракету над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России."21 января текущего года около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинскую ракету над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.Ранее в МО РФ сообщили, что две украинские авиаракеты были сбиты у западного побережья Крыма в 14.00 мск 21 января.

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черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)