https://ria.ru/20240121/putin-1922611202.html

Путин на следующей неделе встретится со студентами

Путин на следующей неделе встретится со студентами - РИА Новости, 21.01.2024

Путин на следующей неделе встретится со студентами

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами и примет участие в мероприятии в рамках года семьи, сообщает Павел Зарубин в своем... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:20

2024-01-21T14:20

2024-01-21T14:20

политика

россия

египет

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

павел зарубин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами и примет участие в мероприятии в рамках года семьи, сообщает Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Кроме того, как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин примет участие в церемонии заливки бетона четвёртого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Ожидаются у президента региональные поездки и международные контакты.

https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа", павел зарубин, дмитрий песков