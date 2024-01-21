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Путин на следующей неделе встретится со студентами - РИА Новости, 21.01.2024
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14:20 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/putin-1922611202.html
Путин на следующей неделе встретится со студентами
Путин на следующей неделе встретится со студентами - РИА Новости, 21.01.2024
Путин на следующей неделе встретится со студентами
Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами и примет участие в мероприятии в рамках года семьи, сообщает Павел Зарубин в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:20
2024-01-21T14:20
политика
россия
египет
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
павел зарубин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами и примет участие в мероприятии в рамках года семьи, сообщает Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Кроме того, как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин примет участие в церемонии заливки бетона четвёртого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Ожидаются у президента региональные поездки и международные контакты.
https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html
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политика, россия, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа", павел зарубин, дмитрий песков
Политика, Россия, Египет, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа", Павел Зарубин, Дмитрий Песков
Путин на следующей неделе встретится со студентами

Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященном году семьи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами и примет участие в мероприятии в рамках года семьи, сообщает Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Кроме того, как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин примет участие в церемонии заливки бетона четвёртого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
Ожидаются у президента региональные поездки и международные контакты.
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Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса
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ПолитикаРоссияЕгипетВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"Павел ЗарубинДмитрий Песков
 
 
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