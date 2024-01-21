https://ria.ru/20240121/protest-1922657106.html
Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции
Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции - РИА Новости, 21.01.2024
Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции
Во Франции 75 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против закона, ужесточающего правила иммиграции, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T20:30
2024-01-21T20:30
2024-01-21T20:54
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922641394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94acbbe401073c75957c56b758d61ca3.jpg
ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости. Во Франции 75 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против закона, ужесточающего правила иммиграции, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на МВД. По информации профсоюзов, выступающих соорганизаторами манифестаций, в них приняли участие 150 тысяч граждан. Глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в соцсети Х сообщила, что на марш в Париже вышли 25 тысяч человек, префектура же насчитала 16 тысяч участников. В воскресенье во французских городах прошли порядка 160 акций против нового закона об иммиграции. В четверг Конституционный совет страны должен вынести решение о соответствии закона нормам французской конституции. Противники новых мер призывают к отмене реформы и требуют, чтобы президент страны Эммануэль Макрон не подписывал документ. Французский парламент в конце декабря одобрил текст резонансного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией во время продолжительных дебатов. Это вызвало массу протестов среди местных политиков. В частности, министр здравоохранения Орельян Руссо заявил об отставке из-за несогласия с законом. Ряд регионов, где у власти находятся левые, заявили, что не будут применять новые меры. Макрон лично направил текст одобренного законопроекта в Конституционный совет для проверки его соответствия конституционным нормам. Совет должен вынести решение в январе. Новый закон "Об убежище и миграции", который во Франции называют "законом (главы МВД Жеральда. — Прим. ред.) Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает принудительное выселение иностранцев, совершивших преступления. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект по вопросам иммиграции, когда-либо представленный правительством. Глава МВД также сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, действительно ли они уехали. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для родственников тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html
https://ria.ru/20240108/otstavka-1920190746.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922641394_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2e1f023ef96289429a4e80f520aa3178.jpg
Марш в Париже против закона, ужесточающего правила иммиграции
В Париже несколько тысяч человек собрались на марш против закона, ужесточающего правила иммиграции, который его противники называют "победой крайне правых" - за 4 дня до вынесения решения Конституционным советом страны о соответствии закона нормам конституции
2024-01-21T20:30
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции
Во Франции 75 тысяч человек приняли участие в акциях против закона об иммиграции
ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости. Во Франции 75 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против закона, ужесточающего правила иммиграции, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на МВД.
По информации профсоюзов, выступающих соорганизаторами манифестаций, в них приняли участие 150 тысяч граждан.
Глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в соцсети Х сообщила, что на марш в Париже
вышли 25 тысяч человек, префектура же насчитала 16 тысяч участников.
В воскресенье во французских городах прошли порядка 160 акций против нового закона об иммиграции. В четверг Конституционный совет страны должен вынести решение о соответствии закона нормам французской конституции.
Противники новых мер призывают к отмене реформы и требуют, чтобы президент страны Эммануэль Макрон
не подписывал документ.
Миграционный вопрос испортил Запад
Французский парламент в конце декабря одобрил текст резонансного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией во время продолжительных дебатов. Это вызвало массу протестов среди местных политиков. В частности, министр здравоохранения Орельян Руссо заявил об отставке из-за несогласия с законом. Ряд регионов, где у власти находятся левые, заявили, что не будут применять новые меры. Макрон лично направил текст одобренного законопроекта в Конституционный совет для проверки его соответствия конституционным нормам. Совет должен вынести решение в январе.
Новый закон "Об убежище и миграции", который во Франции называют "законом (главы МВД Жеральда. — Прим. ред.) Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает принудительное выселение иностранцев, совершивших преступления.
По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект по вопросам иммиграции, когда-либо представленный правительством. Глава МВД также сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, действительно ли они уехали. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для родственников тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
Премьер Франции Борн подала в отставку