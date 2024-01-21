https://ria.ru/20240121/protest-1922657106.html

Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции

Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции - РИА Новости, 21.01.2024

Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции

Во Франции 75 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против закона, ужесточающего правила иммиграции, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T20:30

2024-01-21T20:30

2024-01-21T20:54

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ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости. Во Франции 75 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против закона, ужесточающего правила иммиграции, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на МВД. По информации профсоюзов, выступающих соорганизаторами манифестаций, в них приняли участие 150 тысяч граждан. Глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в соцсети Х сообщила, что на марш в Париже вышли 25 тысяч человек, префектура же насчитала 16 тысяч участников. В воскресенье во французских городах прошли порядка 160 акций против нового закона об иммиграции. В четверг Конституционный совет страны должен вынести решение о соответствии закона нормам французской конституции. Противники новых мер призывают к отмене реформы и требуют, чтобы президент страны Эммануэль Макрон не подписывал документ. Французский парламент в конце декабря одобрил текст резонансного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией во время продолжительных дебатов. Это вызвало массу протестов среди местных политиков. В частности, министр здравоохранения Орельян Руссо заявил об отставке из-за несогласия с законом. Ряд регионов, где у власти находятся левые, заявили, что не будут применять новые меры. Макрон лично направил текст одобренного законопроекта в Конституционный совет для проверки его соответствия конституционным нормам. Совет должен вынести решение в январе. Новый закон "Об убежище и миграции", который во Франции называют "законом (главы МВД Жеральда. — Прим. ред.) Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает принудительное выселение иностранцев, совершивших преступления. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект по вопросам иммиграции, когда-либо представленный правительством. Глава МВД также сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, действительно ли они уехали. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для родственников тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

https://ria.ru/20240108/otstavka-1920190746.html

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Марш в Париже против закона, ужесточающего правила иммиграции В Париже несколько тысяч человек собрались на марш против закона, ужесточающего правила иммиграции, который его противники называют "победой крайне правых" - за 4 дня до вынесения решения Конституционным советом страны о соответствии закона нормам конституции 2024-01-21T20:30 true PT0M26S

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Наталья Макарова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон