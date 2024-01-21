Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/prizyv-1922665489.html
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан - РИА Новости, 21.01.2024
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан
Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:25
2024-01-21T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
кировский район
денис пушилин
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922593290_237:0:1043:453_1920x0_80_0_0_5c3e7892486347b2dff31b82664d2640.jpg
ООН, 21 янв - РИА Новости. Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ Донецка. "Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - сказано в комментарии. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
донецк
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места обстрела Кировского района Донецка
последствия обстрела Кировского района Донецка
2024-01-21T22:25
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922593290_296:0:983:515_1920x0_80_0_0_5c231aaaabbfe252b772470211f0eb66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, оон, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Денис Пушилин, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан
ООН, 21 янв - РИА Новости. Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ Донецка.
2024-01-21T22:25
true
PT0M26S
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан

ООН об ударе по Донецку: атаки на мирных граждан должны немедленно прекратиться

© Донецкое агентство новостейПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
© Донецкое агентство новостей
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Читать ria.ru в
ООН, 21 янв - РИА Новости. Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ Донецка.
«
"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - сказано в комментарии.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районДенис ПушилинООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала