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В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан

В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан - РИА Новости, 21.01.2024

В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан

Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:25

2024-01-21T22:25

2024-01-21T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

кировский район

денис пушилин

оон

вооруженные силы украины

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ООН, 21 янв - РИА Новости. Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ Донецка. "Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - сказано в комментарии. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела Кировского района Донецка последствия обстрела Кировского района Донецка 2024-01-21T22:25 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, оон, вооруженные силы украины, видео