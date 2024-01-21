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В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан - РИА Новости, 21.01.2024
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан
Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:25
2024-01-21T22:25
2024-01-21T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
кировский район
денис пушилин
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 21 янв - РИА Новости. Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ Донецка. "Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - сказано в комментарии. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
донецк
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места обстрела Кировского района Донецка
последствия обстрела Кировского района Донецка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Денис Пушилин, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан
ООН, 21 янв - РИА Новости. Нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ Донецка.
2024-01-21T22:25
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В ООН призвали Киев немедленно прекратить атаки на мирных граждан
ООН об ударе по Донецку: атаки на мирных граждан должны немедленно прекратиться