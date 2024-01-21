https://ria.ru/20240121/predpensioner-1922580317.html

В Москве упростили получение статуса предпенсионера

В Москве упростили получение статуса предпенсионера - РИА Новости, 21.01.2024

В Москве упростили получение статуса предпенсионера

Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T09:42

2024-01-21T09:42

2024-01-21T09:42

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7b3bdb0958fb366aa01f242685c36d5e.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее", - говорится в сообщении. Уточняется, что обновленная форма на mos.ru позволяет заявителям не предоставлять сведения об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Так, в заявке на получение статуса "предпенсионер" теперь нет блока "Сведения об изменении Ф.И.О". Все данные о заявителе органы социальной защиты будут проверять самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами соцзащиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса.

https://ria.ru/20240121/priyut-1922408449.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва