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В Москве упростили получение статуса предпенсионера - РИА Новости, 21.01.2024
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09:42 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/predpensioner-1922580317.html
В Москве упростили получение статуса предпенсионера
В Москве упростили получение статуса предпенсионера - РИА Новости, 21.01.2024
В Москве упростили получение статуса предпенсионера
Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T09:42
2024-01-21T09:42
общество
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее", - говорится в сообщении. Уточняется, что обновленная форма на mos.ru позволяет заявителям не предоставлять сведения об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Так, в заявке на получение статуса "предпенсионер" теперь нет блока "Сведения об изменении Ф.И.О". Все данные о заявителе органы социальной защиты будут проверять самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами соцзащиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве упростили получение статуса предпенсионера

В Москве упростили получение статуса предпенсионера на портале mos.ru

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обновленная форма на mos.ru позволяет заявителям не предоставлять сведения об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Так, в заявке на получение статуса "предпенсионер" теперь нет блока "Сведения об изменении Ф.И.О". Все данные о заявителе органы социальной защиты будут проверять самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами соцзащиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса.
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