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Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума - РИА Новости, 21.01.2024
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15:23 21.01.2024 (обновлено: 15:58 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922619616.html
Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума
Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума - РИА Новости, 21.01.2024
Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума
Около 150 картин из четырёх тысяч удалось спасти после пожара в Государственной картинной галерее Абхазии, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:23
2024-01-21T15:58
абхазия
сухум
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СУХУМ, 21 янв – РИА Новости. Около 150 картин из четырёх тысяч удалось спасти после пожара в Государственной картинной галерее Абхазии, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр. Пожар, произошедший в ночь на воскресенье, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. Директор галереи Сурам Сакания сообщил агентству, что в её здании хранилось более 4000 картин, которые "если и не сгорели, то потребуют реставрации". "Сто пятьдесят картин мы смогли достать из галереи, разбор завалов после пожара еще продолжается, мы обнаруживаем фрагменты картин. Среди них есть останки работ Александра Шервашидзе – Чачба. Но ни одна из картин (этого художника, хранившихся в галерее - ред.) не сохранилась" - рассказали в пресс-службе минкульта республики агентству. По словам врио министра культуры, ущерб будет оцениваться, возможно, какие-то картины удастся отреставрировать. В настоящий момент расследованием причин происшествия занимается МВД Абхазии. Как сообщили журналистам в ведомстве, УВД по городу Сухум осуществляет сбор первичного материала на месте происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. "По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 03.30 часов. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД. Источник в Генеральной прокуратуре республики сообщил РИА Новости о том, что президент поручил провести ведомству следственную проверку, там ждут материалов от МВД. Как добавила РИА Новости врио министра культуры республики Динара Смыр, было известно, в каком техническом состоянии находится картинная галерея, но денег на ее ремонт не было. "Мы все знаем, что картинная галерея должна была быть оснащена по-другому, но пока средств на ремонт, к сожалению не было. Но с жалобами о том, что в картинной галерее нет пожарной сигнализации, к нам никто не обращался",- сообщила агентству Смыр.
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922614653.html
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абхазия, сухум
Абхазия, Сухум
Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума

Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в картинной галерее Сухума

© Sputnik / Томас ТхайцукПоследствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 янв – РИА Новости. Около 150 картин из четырёх тысяч удалось спасти после пожара в Государственной картинной галерее Абхазии, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.
Пожар, произошедший в ночь на воскресенье, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. Директор галереи Сурам Сакания сообщил агентству, что в её здании хранилось более 4000 картин, которые "если и не сгорели, то потребуют реставрации".
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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«
"Сто пятьдесят картин мы смогли достать из галереи, разбор завалов после пожара еще продолжается, мы обнаруживаем фрагменты картин. Среди них есть останки работ Александра Шервашидзе – Чачба. Но ни одна из картин (этого художника, хранившихся в галерее - ред.) не сохранилась" - рассказали в пресс-службе минкульта республики агентству. По словам врио министра культуры, ущерб будет оцениваться, возможно, какие-то картины удастся отреставрировать.
В настоящий момент расследованием причин происшествия занимается МВД Абхазии. Как сообщили журналистам в ведомстве, УВД по городу Сухум осуществляет сбор первичного материала на месте происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. "По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 03.30 часов. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД.
Источник в Генеральной прокуратуре республики сообщил РИА Новости о том, что президент поручил провести ведомству следственную проверку, там ждут материалов от МВД.
Как добавила РИА Новости врио министра культуры республики Динара Смыр, было известно, в каком техническом состоянии находится картинная галерея, но денег на ее ремонт не было. "Мы все знаем, что картинная галерея должна была быть оснащена по-другому, но пока средств на ремонт, к сожалению не было. Но с жалобами о том, что в картинной галерее нет пожарной сигнализации, к нам никто не обращался",- сообщила агентству Смыр.
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