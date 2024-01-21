https://ria.ru/20240121/pozhar-1922614653.html

Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме

Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме - РИА Новости, 21.01.2024

Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуме настоящей трагедией, а также заявила, что Минкультуры РФ думает, чем можно... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:48

2024-01-21T14:48

2024-01-21T16:00

россия

абхазия

ольга любимова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922614310_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_5c2fde8b8e3b89ca8af78ca8d2eab4dd.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуме настоящей трагедией, а также заявила, что Минкультуры РФ думает, чем можно помочь в сложившейся ситуации. Пожар, произошедший в ночь на воскресенье, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. "Настоящая трагедия в Сухуме. Думаем вместе с коллегами из Абхазии, чем помочь…", - написала Любимова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922612995.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абхазия, ольга любимова