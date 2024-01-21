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Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме - РИА Новости, 21.01.2024
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14:48 21.01.2024 (обновлено: 16:00 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922614653.html
Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме
Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме - РИА Новости, 21.01.2024
Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме
Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуме настоящей трагедией, а также заявила, что Минкультуры РФ думает, чем можно... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:48
2024-01-21T16:00
россия
абхазия
ольга любимова
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуме настоящей трагедией, а также заявила, что Минкультуры РФ думает, чем можно помочь в сложившейся ситуации. Пожар, произошедший в ночь на воскресенье, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. &quot;Настоящая трагедия в Сухуме. Думаем вместе с коллегами из Абхазии, чем помочь…&quot;, - написала Любимова в своем Telegram-канале.
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россия, абхазия, ольга любимова
Россия, Абхазия, Ольга Любимова
Любимова прокомментировала пожар в здании картинной галереи в Сухуме

Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуме настоящей трагедией

© Sputnik / Томас ТхайцукПоследствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуме настоящей трагедией, а также заявила, что Минкультуры РФ думает, чем можно помочь в сложившейся ситуации.
Пожар, произошедший в ночь на воскресенье, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины.
© Sputnik / Томас ТхайцукПоследствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
«

"Настоящая трагедия в Сухуме. Думаем вместе с коллегами из Абхазии, чем помочь…", - написала Любимова в своем Telegram-канале.

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Вчера, 14:35
 
РоссияАбхазияОльга Любимова
 
 
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