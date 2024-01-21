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Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании - РИА Новости, 21.01.2024
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13:29 21.01.2024 (обновлено: 13:32 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922604622.html
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании - РИА Новости, 21.01.2024
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где произошел пожар на площади 1,5... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:29
2024-01-21T13:32
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. Как информировало в воскресенье ведомство, в Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в административно-складском здании на 1,5 тысячи квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. "В Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Из административно-складского здания эвакуированы 35 человек", - сообщило ГУМЧС.
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гусь-хрустальный
владимирская область
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании

В Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение в складском здании

© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024
Место пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : МЧС Владимирской области/Telegram
Место пожара в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 21 января 2024
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
Как информировало в воскресенье ведомство, в Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в административно-складском здании на 1,5 тысячи квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет.
"В Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Из административно-складского здания эвакуированы 35 человек", - сообщило ГУМЧС.
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ПроисшествияГусь-ХрустальныйВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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