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Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании - РИА Новости, 21.01.2024
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где произошел пожар на площади 1,5... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:29
2024-01-21T13:29
2024-01-21T13:32
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. Как информировало в воскресенье ведомство, в Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в административно-складском здании на 1,5 тысячи квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. "В Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Из административно-складского здания эвакуированы 35 человек", - сообщило ГУМЧС.
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922600131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании
В Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение в складском здании