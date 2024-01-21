https://ria.ru/20240121/pozhar-1922604622.html

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании - РИА Новости, 21.01.2024

Во Владимирской области ликвидировали открытое горение в складском здании

Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где произошел пожар на площади 1,5... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:29

2024-01-21T13:29

2024-01-21T13:32

происшествия

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, где произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. Как информировало в воскресенье ведомство, в Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в административно-складском здании на 1,5 тысячи квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. "В Гусь-Хрустальном огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Из административно-складского здания эвакуированы 35 человек", - сообщило ГУМЧС.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922600131.html

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)