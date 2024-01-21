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"Условия адские". Стало известно, что скоро потеряют ВСУ в зоне СВО
"Условия адские". Стало известно, что скоро потеряют ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2024
"Условия адские". Стало известно, что скоро потеряют ВСУ в зоне СВО
Вооруженные силы Украины скоро потеряют плацдарм в районе Крынок, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T09:32
2024-01-21T09:32
2024-01-21T16:16
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины скоро потеряют плацдарм в районе Крынок, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление. <...> Оставшихся там солдат, очевидно, мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские", — указал он.По его словам, ситуация в Крынках для ВСУ тяжелейшая и довольно скоро украинцы могут потерять эти позиции, что поставит крест на планах киевского руководства попробовать возобновить наступление своих сил в сторону Крыма.В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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в мире, россия, днепр (город), владимир путин, вооруженные силы украины, welt, политика
В мире, Россия, Днепр (город), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt, Политика
"Условия адские". Стало известно, что скоро потеряют ВСУ в зоне СВО
Эксперт Меркурис: плацдарм ВСУ в районе Крынок находится на грани коллапса