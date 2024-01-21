https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922639100.html
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:20
2024-01-21T18:20
2024-01-21T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_0:230:2791:1800_1920x0_80_0_0_ca16ee9daeec335e87b653a54f0dddc7.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек. Глава ДНР также ранее сообщал, что 20 человек пострадали, из них двое детей. "Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240121/udar-1922620789.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_43:0:2750:2030_1920x0_80_0_0_cdf73d23071fb27048b8835e1e62e1ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25
Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 25