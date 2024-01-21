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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 21.01.2024 (обновлено: 18:21 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922639100.html
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:20
2024-01-21T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек. Глава ДНР также ранее сообщал, что 20 человек пострадали, из них двое детей. "Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240121/udar-1922620789.html
кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25

Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 25

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек. Глава ДНР также ранее сообщал, что 20 человек пострадали, из них двое детей.
«
"Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
Вчера, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСЦКК
 
 
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