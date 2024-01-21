https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922639100.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:20

2024-01-21T18:20

2024-01-21T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек. Глава ДНР также ранее сообщал, что 20 человек пострадали, из них двое детей. "Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240121/udar-1922620789.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк