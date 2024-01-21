https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922633630.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 21.01.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:23
2024-01-21T17:23
2024-01-21T17:28
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных взрослых также в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России."Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ... Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь",- говорится в сообщении.Двоих детей медики госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу — один из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Большинство из госпитализированных взрослых - в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, отметили в Минздраве.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Минздрав: большинство из пострадавших при обстреле Донецка в тяжелом состоянии
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных взрослых также в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России.
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"Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе
города боевиками ВСУ
... Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь",- говорится в сообщении.
Двоих детей медики госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу — один из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Большинство из госпитализированных взрослых - в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе.
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, отметили в Минздраве.
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