https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922633630.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 21.01.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:23

2024-01-21T17:23

2024-01-21T17:28

специальная военная операция на украине

донецк

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных взрослых также в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России."Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ... Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь",- говорится в сообщении.Двоих детей медики госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу — один из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Большинство из госпитализированных взрослых - в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html

донецк

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика