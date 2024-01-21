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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 21.01.2024 (обновлено: 17:28 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922633630.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 21.01.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:23
2024-01-21T17:28
специальная военная операция на украине
донецк
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных взрослых также в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России."Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ... Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь",- говорится в сообщении.Двоих детей медики госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу — один из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Большинство из госпитализированных взрослых - в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, отметили в Минздраве.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html
донецк
россия
украина
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донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Минздрав: большинство из пострадавших при обстреле Донецка в тяжелом состоянии

© Донецкое агентство новостейПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
© Донецкое агентство новостей
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных взрослых также в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России.
«
"Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ... Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь",- говорится в сообщении.
Двоих детей медики госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу — один из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Большинство из госпитализированных взрослых - в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе.
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, отметили в Минздраве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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