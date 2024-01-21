Рейтинг@Mail.ru
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 21.01.2024 (обновлено: 16:08 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/popytka-1922579699.html
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России - РИА Новости, 21.01.2024
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России
Попытка США уничтожить Россию при помощи Украины обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва оказалась победителем в этой схватке, написал в соцсети X... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T09:41
2024-01-21T16:08
в мире
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Попытка США уничтожить Россию при помощи Украины обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва оказалась победителем в этой схватке, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что этот неудачный план продемонстрировал всему миру слабость Соединенных Штатов.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинить себе и использовать ее ресурсы.
https://ria.ru/20240120/mosch-1922500830.html
https://ria.ru/20240121/pomosch-1922577579.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, павел зарубин, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Министерство обороны США
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России

Полковник Макгрегор: попытка США разрушить Россию привела к победе Москвы

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Попытка США уничтожить Россию при помощи Украины обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва оказалась победителем в этой схватке, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы", — отметил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине
20 января, 14:05
Макгрегор также подчеркнул, что этот неудачный план продемонстрировал всему миру слабость Соединенных Штатов.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинить себе и использовать ее ресурсы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Безумие": во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине
Вчера, 09:09
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинПавел ЗарубинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала