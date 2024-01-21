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"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России - РИА Новости, 21.01.2024
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России
Попытка США уничтожить Россию при помощи Украины обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва оказалась победителем в этой схватке, написал в соцсети X... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T09:41
2024-01-21T09:41
2024-01-21T16:08
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Попытка США уничтожить Россию при помощи Украины обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва оказалась победителем в этой схватке, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что этот неудачный план продемонстрировал всему миру слабость Соединенных Штатов.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинить себе и использовать ее ресурсы.
https://ria.ru/20240120/mosch-1922500830.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, павел зарубин, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Министерство обороны США
"Глупая попытка": полковник резко высказался о планах США против России
Полковник Макгрегор: попытка США разрушить Россию привела к победе Москвы