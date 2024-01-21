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Почти 80 мусорных полигонов в России "просрочены", сообщили в РЭО - РИА Новости, 21.01.2024
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03:28 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/poligony-1922563073.html
Почти 80 мусорных полигонов в России "просрочены", сообщили в РЭО
Почти 80 мусорных полигонов в России "просрочены", сообщили в РЭО - РИА Новости, 21.01.2024
Почти 80 мусорных полигонов в России "просрочены", сообщили в РЭО
Заключено 79 соглашений с 26 регионами о возможности использовать устаревшие мусорные полигоны, срок эксплуатации которых истекал в 2022 году, но был продлен до РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T03:28
2024-01-21T03:28
россия
омская область
курганская область
денис буцаев
российский экологический оператор
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заключено 79 соглашений с 26 регионами о возможности использовать устаревшие мусорные полигоны, срок эксплуатации которых истекал в 2022 году, но был продлен до 2026-го, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора. "Минприроды России выдано 79 заключений о возможности использования временных объектов в 26 субъектах Российской Федерации", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева. Он подчеркнул, что это легальные временные объекты размещения отходов, которые планируется эксплуатировать до 2026 года, пока строится замещающая инфраструктура. "Когда эта инфраструктура заработает, она позволит принять весь объем отходов и больше не эксплуатировать временные объекты", - пояснил глава РЭО. По его словам, наибольшее количество заключений по временным объектам выдано в Омской области (17 штук), Ямало-Ненецком АО (10 заключений) и Тверской области (6 заключений). При этом в четырех регионах все временные объекты уже не эксплуатируются, а потоки отходов направлены на действующие объекты размещения ТКО - это Челябинская, Ульяновская, Саратовская, Курганская области.
https://ria.ru/20231227/musor-1918352322.html
россия
омская область
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россия, омская область, курганская область, денис буцаев, российский экологический оператор, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Омская область, Курганская область, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Почти 80 мусорных полигонов в России "просрочены", сообщили в РЭО

РЭО: 79 мусорных полигонов в 26 регионах "просрочены" и нуждаются в "замене"

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкВыгрузка мусора на свалке бытовых отходов
Выгрузка мусора на свалке бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Выгрузка мусора на свалке бытовых отходов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заключено 79 соглашений с 26 регионами о возможности использовать устаревшие мусорные полигоны, срок эксплуатации которых истекал в 2022 году, но был продлен до 2026-го, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора.
«
"Минприроды России выдано 79 заключений о возможности использования временных объектов в 26 субъектах Российской Федерации", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.
Он подчеркнул, что это легальные временные объекты размещения отходов, которые планируется эксплуатировать до 2026 года, пока строится замещающая инфраструктура.
"Когда эта инфраструктура заработает, она позволит принять весь объем отходов и больше не эксплуатировать временные объекты", - пояснил глава РЭО.
По его словам, наибольшее количество заключений по временным объектам выдано в Омской области (17 штук), Ямало-Ненецком АО (10 заключений) и Тверской области (6 заключений).
При этом в четырех регионах все временные объекты уже не эксплуатируются, а потоки отходов направлены на действующие объекты размещения ТКО - это Челябинская, Ульяновская, Саратовская, Курганская области.
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Названы регионы — лидеры по доле повторного использования мусора
27 декабря 2023, 05:19
 
РоссияОмская областьКурганская областьДенис БуцаевРоссийский экологический операторМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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