https://ria.ru/20240121/pokupka-1922576146.html

Депутат рассказал, что делать, если купленная вещь оказалась украденной

Депутат рассказал, что делать, если купленная вещь оказалась украденной - РИА Новости, 21.01.2024

Депутат рассказал, что делать, если купленная вещь оказалась украденной

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ") рассказал РИА Новости, как вернуть деньги за покупку, если купленная на сайте объявлений вещь оказалась... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:49

2024-01-21T08:49

2024-01-21T08:49

общество

россия

сергей гаврилов

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ") рассказал РИА Новости, как вернуть деньги за покупку, если купленная на сайте объявлений вещь оказалась украденной. "Нечистые на руку люди используют площадки бесплатных объявлений и группы в соцсетях для перепродажи ворованных вещей. Таким образом, туда попадают товары разных категорий — мобильные телефоны, вело- и мото- техника, ювелирные украшения, много чего другого. Такая продажа называется — сбыт краденого. Проблемы с законом иногда могут возникнуть на ровном месте и у покупателей", - сообщил Гаврилов. Бывают такие ситуации, в которых у полиции и следствия возникают вопросы даже к тем людям, которые уверены, что ничего не нарушили, отметил он. "Поэтому, совершая элементарную сделку - покупая что-то с рук или по объявлению, конечно, нашим гражданам стоит быть очень осторожными, иначе статус свидетеля — это минимум, что грозит в такой ситуации по сути обычному добросовестному приобретателю, если потом выяснится, что приобретённая вещь прежде поменяла хозяина незаконным путём", - продолжил Гаврилов. Также он добавил, что в этом случае необходимо предоставить правоохранительным органам всю информацию о сделке: у кого купили, когда и как, показать банковские документы, счета и номера телефонов. При этом покупатель становится важным свидетелем. Что касается права на вещь, если покупатель не знал о преступлении, то всё равно вещь возвращается её законному владельцу, продолжил он. "Согласно статье 302 Гражданского кодекса РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать, то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли", - сообщил Гаврилов. Однако вернуть деньги за покупку в такой ситуации возможно, на этот случай в ГК РФ есть статья 460, где написано, что продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц, отметил Гаврилов. "Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. Получается, в этой ситуации продавец не выполнил свою обязанность. Значит, покупатель имеет полное право требовать с него стоимость товара. Чтобы покупателю вернуть финансовые средства нужно подать гражданский иск, затем подать следователю ходатайство с приложением иска, и тогда покупателя признают гражданским истцом по уголовному делу", - добавил он.

https://ria.ru/20240119/moshenniki-1922348858.html

https://ria.ru/20240118/krazha-1922094716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, сергей гаврилов