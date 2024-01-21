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Юнармейцы ЗВО в рамках акции написали на фронт более тысячи писем - РИА Новости, 21.01.2024
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04:06 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/pisma-1922564604.html
Юнармейцы ЗВО в рамках акции написали на фронт более тысячи писем
Юнармейцы ЗВО в рамках акции написали на фронт более тысячи писем - РИА Новости, 21.01.2024
Юнармейцы ЗВО в рамках акции написали на фронт более тысячи писем
Более тысячи писем для участников СВО написали юнармейцы общевойсковой армии Западного военного округа в рамках всероссийской акции "Письмо солдату", сообщили... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T04:06
2024-01-21T04:06
россия
безопасность
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Более тысячи писем для участников СВО написали юнармейцы общевойсковой армии Западного военного округа в рамках всероссийской акции "Письмо солдату", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В рамках проведения всероссийской акции "Письмо солдату" по поддержке военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, более 1 тысяч писем было написано юнармейцами общевойсковой армии Западного военного округа для дальнейшей отправки в группировку войск "Запад", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что школьники написали военнослужащим слова благодарности и поддержки, многие дополнили письма своими рисунками. "Часть молодых патриотов сделала тематические открытки и творческие работы. Юнармейцы указали обратный адрес, желая получить ответ от военнослужащих при наличии такой возможности", - дополнили в оборонном ведомстве. Уточняется, что во всероссийской акции приняло участие более 700 юнармейцев, находящихся под шефством общевойсковой армии ЗВО.
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россия, безопасность, западный военный округ (зво)
Россия, Безопасность, Западный военный округ (ЗВО)
Юнармейцы ЗВО в рамках акции написали на фронт более тысячи писем

Юнармейцы ЗВО в рамках акции написали для участников СВО более тысячи писем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО держит письмо
Российский военный в зоне СВО держит письмо - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военный в зоне СВО держит письмо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Более тысячи писем для участников СВО написали юнармейцы общевойсковой армии Западного военного округа в рамках всероссийской акции "Письмо солдату", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В рамках проведения всероссийской акции "Письмо солдату" по поддержке военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, более 1 тысяч писем было написано юнармейцами общевойсковой армии Западного военного округа для дальнейшей отправки в группировку войск "Запад", - рассказали в МО РФ.
Сообщается, что школьники написали военнослужащим слова благодарности и поддержки, многие дополнили письма своими рисунками.
"Часть молодых патриотов сделала тематические открытки и творческие работы. Юнармейцы указали обратный адрес, желая получить ответ от военнослужащих при наличии такой возможности", - дополнили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что во всероссийской акции приняло участие более 700 юнармейцев, находящихся под шефством общевойсковой армии ЗВО.
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РоссияБезопасностьЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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