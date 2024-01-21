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Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте
Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте - РИА Новости, 21.01.2024
Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте
Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте, водитель и пассажир госпитализированы, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:32
2024-01-21T22:32
2024-01-21T22:32
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте, водитель и пассажир госпитализированы, сообщает прокуратура столицы. Ранее столичный дептранс сообщил, что автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве. "В результате ДТП на месте от полученных телесных повреждений погиб пешеход, а также пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте
Пешеход, сбитый на остановке на Перовском шоссе в Москве, погиб на месте