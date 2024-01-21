https://ria.ru/20240121/peshekhod-1922665928.html

Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте

Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте - РИА Новости, 21.01.2024

Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте

Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте, водитель и пассажир госпитализированы, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:32

2024-01-21T22:32

2024-01-21T22:32

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте, водитель и пассажир госпитализированы, сообщает прокуратура столицы. Ранее столичный дептранс сообщил, что автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве. "В результате ДТП на месте от полученных телесных повреждений погиб пешеход, а также пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240114/poezd-1921221720.html

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происшествия, москва, авто