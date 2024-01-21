https://ria.ru/20240121/peregovory-1922556818.html

Источник: глава МИД Турции обсудил с лидером ХАМАС освобождение заложников

Источник: глава МИД Турции обсудил с лидером ХАМАС освобождение заложников - РИА Новости, 21.01.2024

Источник: глава МИД Турции обсудил с лидером ХАМАС освобождение заложников

Глава МИД Турции Хакан Фидан принял главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию, стороны обсуждали освобождение заложников, важность прекращения огня и... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T00:37

2024-01-21T00:37

2024-01-21T00:43

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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан принял главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию, стороны обсуждали освобождение заложников, важность прекращения огня и доставки гумпомощи, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Министр иностранных дел Фидан принял главу политбюро ХАМАС Ханию. В ходе приема обсуждались такие темы как скорейшее прекращение огня, увеличение поставок гуманитарной помощи, освобождение заложников и урегулирование кризиса по принципу "двух государств" для обеспечения долгосрочного мира", - сообщил источник.Турецкий президент Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240121/tunnel-1922556917.html

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