https://ria.ru/20240121/passazhiry-1922613285.html

В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета

В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета - РИА Новости, 21.01.2024

В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета

Пассажирами упавшего в Афганистане самолета была семейная пара из Волгодонска, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:39

2024-01-21T14:39

2024-01-21T15:53

ассоциация туроператоров россии (атор)

афганистан

волгодонск

россия

крушение самолета falcon в афганистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922586087_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_bd1c1bc55c800b68fbbf85671256746b.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирами упавшего в Афганистане самолета была семейная пара из Волгодонска, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram."В авиакатастрофе в горах Афганистана погибли шесть человек. Частный самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) через Ташкент в Жуковский. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска", — уточнили в организации.В АТОР подтвердили, что первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, "в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца"."Борт садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту 20 января и пропал с радаров", — добавили в ассоциации.Как сообщала Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Москва находится на связи с Кабулом и Душанбе по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.Источник РИА Новости в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

https://ria.ru/20240121/falcon-1922608992.html

афганистан

волгодонск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ассоциация туроператоров россии (атор), афганистан, волгодонск, россия, крушение самолета falcon в афганистане