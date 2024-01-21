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В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета - РИА Новости, 21.01.2024
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14:39 21.01.2024 (обновлено: 15:53 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/passazhiry-1922613285.html
В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета
В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета - РИА Новости, 21.01.2024
В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета
Пассажирами упавшего в Афганистане самолета была семейная пара из Волгодонска, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:39
2024-01-21T15:53
ассоциация туроператоров россии (атор)
афганистан
волгодонск
россия
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирами упавшего в Афганистане самолета была семейная пара из Волгодонска, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram."В авиакатастрофе в горах Афганистана погибли шесть человек. Частный самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) через Ташкент в Жуковский. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска", — уточнили в организации.В АТОР подтвердили, что первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, "в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца"."Борт садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту 20 января и пропал с радаров", — добавили в ассоциации.Как сообщала Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Москва находится на связи с Кабулом и Душанбе по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.Источник РИА Новости в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/falcon-1922608992.html
афганистан
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ассоциация туроператоров россии (атор), афганистан, волгодонск, россия, крушение самолета falcon в афганистане
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Афганистан, Волгодонск, Россия, Крушение самолета Falcon в Афганистане
В АТОР назвали пассажиров упавшего в Афганистане самолета

АТОР: в упавшем в Афганистане самолете находилась семейная пара из Волгодонска

© iStock.com / xantuanxБизнес-джет
Бизнес-джет - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© iStock.com / xantuanx
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирами упавшего в Афганистане самолета была семейная пара из Волгодонска, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram.
«
"В авиакатастрофе в горах Афганистана погибли шесть человек. Частный самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) через Ташкент в Жуковский. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска", — уточнили в организации.
В АТОР подтвердили, что первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, "в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца".
"Борт садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту 20 января и пропал с радаров", — добавили в ассоциации.
Как сообщала Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Москва находится на связи с Кабулом и Душанбе по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.
Источник РИА Новости в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Источник назвал предположительную причину падения самолета в Афганистане
Вчера, 14:00
 
Ассоциация туроператоров России (АТОР)АфганистанВолгодонскРоссияКрушение самолета Falcon в Афганистане
 
 
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