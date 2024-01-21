https://ria.ru/20240121/otlichie-1922667543.html

Симоньян назвала главное отличие России от Украины после удара по Донецку

Симоньян назвала главное отличие России от Украины после удара по Донецку - РИА Новости, 21.01.2024

Симоньян назвала главное отличие России от Украины после удара по Донецку

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" рассказала,... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T23:01

2024-01-21T23:01

2024-01-21T23:07

в мире

россия

донецк

украина

маргарита симоньян

денис пушилин

владимир соловьев (телеведущий)

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" рассказала, почему Россия в ответ на удар ВСУ по Донецку не поступит аналогично."Сегодня, когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим семечками, морковкой на донецком рынке... Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками, не разорвем их младенцев? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши", — сказала она.Ранее в эфире Симоньян напомнила притчу о том, как царь Соломон разрешил спор двух женщин, каждая из которых утверждала, что является матерью младенца. Он предложил им поделить ребенка, разорвав его, чтобы каждой досталась половина. "И та женщина, которая не согласилась, вот та и была матерью. Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции. Я каждый день работаю над собой, чтобы их сдерживать", — отметила она.Главред RT и "России сегодня" также напомнила об украинцах, которые по-прежнему любят Россию. "Мы можем посчитать, сколько людей в Киеве сидят с флагами свернутыми российскими где-нибудь под кроватью или где-нибудь в дальнем сарае? Или, может быть, маленький флажочек где-нибудь спрятан в кладовочке или хотя бы просто на сердце нарисован. Мы не можем это посчитать, и тем более в Одессе. Но мы же знаем, что такие люди есть. Я точно знаю, что такие люди даже во Львове есть, не то что в Киеве и в Одессе. И что же, мы будем по ним шарашить? Потому что какие-то бандеровцы, какие-то нацисты, какая-то вот эта сатанинская рвань и шваль шарашат тоже по своим же, которые при этом наши? Не будем мы этого делать. Мы попробуем спаять это все любовью. А там увидим, что прочней", — подытожила Симоньян, отсылая к стихотворению Федора Тютчева о единстве славянского мира, написанному в 1870 году.Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 28 человек, пострадали 30, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. Пушилин объявил 22 января днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

https://ria.ru/20240121/budanov-1922618425.html

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922663489.html

https://ria.ru/20240121/shturmoviki-1922638099.html

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в мире, россия, донецк, украина, маргарита симоньян, денис пушилин, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, оон