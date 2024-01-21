https://ria.ru/20240121/osadki-1922639779.html

В Казани выпала почти месячная норма осадков на этой неделе

В Казани выпала почти месячная норма осадков на этой неделе - РИА Новости, 21.01.2024

В Казани выпала почти месячная норма осадков на этой неделе

Почти месячная норма осадков - 95% - выпала в Казани с 17 по 21 января, с начала месяца норма превышена в полтора раза, сообщает мэрия Казани. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:23

2024-01-21T18:23

2024-01-21T18:23

общество

казань

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КАЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Почти месячная норма осадков - 95% - выпала в Казани с 17 по 21 января, с начала месяца норма превышена в полтора раза, сообщает мэрия Казани. "С 17 по 21 января в Казани выпало 44 миллиметра осадков, что составляет 95% от месячной нормы. Всего же в январе выпало уже 68 миллиметров осадков при норме в 46 миллиметров, таким образом, месячная норма превышена в 1,5 раза", - говорится в сообщении. Дорожные службы города продолжают работать в усиленном режиме: работа ведется по расчистке как магистральных, так и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, дорог в жилых массивах, остановочных карманов и тротуаров. Днем на улицах Казани работали 755 дорожных рабочих и 583 единицы техники. Для бесперебойной работы спецтехники водителям привозят горячее питание. Из-за обильного снегопада одни и те же маршруты дорожным службам приходится чистить неоднократно. С начала месяца с улиц Казани вывезли 281 тысячу тонн снега, из них 118 тысяч тонн - только за последние дни. На уборку дорог и магистралей каждые сутки выходит почти 1,2 тысячи единиц спецтехники, задействовано более 755 дорожных рабочих. В управляющих компаниях уборкой дворов занимаются около 2,3 тысячи дворников и до 162 единиц спецтехники. Для одиноких пожилых жителей казанских поселков организована горячая линия "Добрая Казань", куда они могут обратиться за помощью в очистке своих дворов от снега. Из-за сложных погодных условий управление образования рекомендовало школам города организовать учебный процесс в понедельник в дистанционном формате. При этом в школах будут открыты дежурные классы с очными уроками для детей, которых не с кем оставить дома.

https://ria.ru/20240121/snegopad-1922626998.html

https://ria.ru/20240117/kazan-1921801870.html

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общество, казань