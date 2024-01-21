ВСУ сделали дерзкое заявление о ядерном оружии России
Замминистра обороны Украины захотел отказа РФ от своего ядерного оружия
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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Россия должна отказаться от ядерного оружия, такую мечту в интервью изданию Der Tagesspiegel высказал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.
По его мнению, любой конфликт заканчивается за столом переговоров, "так будет и здесь". "Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира", - заявил он.
При этом Украина, по его утверждению, должна "восстановить" свои границы 1991 года, а против России должны быть предприняты "превентивные механизмы".
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял о намерении Киева в случае переговоров "обсудить будущее российского ядерного арсенала" и "разграничить демилитаризованные зоны на территории России". До этого он рассказывал о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, заявлял, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности.
Как ранее указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в мире растет понимание того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться, ставя во главу угла ультимативную "формулу Зеленского". В ее основе, отметила дипломат, лежат оторванные от реальности требования о выводе войск России на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций, но Киев даже не скрывает, что требует отвода войск для геноцида русского населения, выступившего за воссоединение с Россией.