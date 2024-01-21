https://ria.ru/20240121/orban-1922625178.html

Быстрое развитие Азии фрустрирует Европу, заявил Орбан

Быстрое развитие Азии фрустрирует Европу, заявил Орбан - РИА Новости, 21.01.2024

Быстрое развитие Азии фрустрирует Европу, заявил Орбан

Европа в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T16:06

2024-01-21T16:06

2024-01-21T16:09

в мире

европа

азия

венгрия

петер сийярто

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg

БУДАПЕШТ, 21 янв - РИА Новости. Европа в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир – Азия – неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию", - сказал Орбан, выступая на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме. Текст его речи распространила пресс-служба венгерского правительства. По словам венгерского премьера, в Европе есть два модели взаимодействия с Востоком, одни полагают, что необходимо "разъединение", а другие, наоборот, выступают за сотрудничество. "Я думаю, что теперь становится все больше нас, кто понимает, что разъединение еще больше нас разрушит и сделает нас менее конкурентоспособными. Число стран в Европе, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и в наших дебатах внутри Европы я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние и что мы сможем продвинуть европейскую экономическую политику в направлении возможности взаимосвязанности", - отметил Орбан, призывая вьетнамских бизнесменов инвестировать в Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.

https://ria.ru/20240119/tramp-1922245116.html

https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html

европа

азия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, азия, венгрия, петер сийярто, виктор орбан