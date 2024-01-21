https://ria.ru/20240121/orban-1922625178.html
Быстрое развитие Азии фрустрирует Европу, заявил Орбан
Быстрое развитие Азии фрустрирует Европу, заявил Орбан - РИА Новости, 21.01.2024
Быстрое развитие Азии фрустрирует Европу, заявил Орбан
Европа в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:06
2024-01-21T16:06
2024-01-21T16:09
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БУДАПЕШТ, 21 янв - РИА Новости. Европа в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир – Азия – неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию", - сказал Орбан, выступая на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме. Текст его речи распространила пресс-служба венгерского правительства. По словам венгерского премьера, в Европе есть два модели взаимодействия с Востоком, одни полагают, что необходимо "разъединение", а другие, наоборот, выступают за сотрудничество. "Я думаю, что теперь становится все больше нас, кто понимает, что разъединение еще больше нас разрушит и сделает нас менее конкурентоспособными. Число стран в Европе, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и в наших дебатах внутри Европы я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние и что мы сможем продвинуть европейскую экономическую политику в направлении возможности взаимосвязанности", - отметил Орбан, призывая вьетнамских бизнесменов инвестировать в Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
https://ria.ru/20240119/tramp-1922245116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, азия, венгрия, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Европа, Азия, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Быстрое развитие Азии фрустрирует Европу, заявил Орбан
Орбан: темпы развития Азии фрустрируют Европу, она не может за ними угнаться
БУДАПЕШТ, 21 янв - РИА Новости. Европа в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир – Азия – неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию", - сказал Орбан, выступая на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме. Текст его речи распространила пресс-служба венгерского правительства.
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По словам венгерского премьера, в Европе есть два модели взаимодействия с Востоком, одни полагают, что необходимо "разъединение", а другие, наоборот, выступают за сотрудничество.
«
"Я думаю, что теперь становится все больше нас, кто понимает, что разъединение еще больше нас разрушит и сделает нас менее конкурентоспособными. Число стран в Европе, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и в наших дебатах внутри Европы я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние и что мы сможем продвинуть европейскую экономическую политику в направлении возможности взаимосвязанности", - отметил Орбан, призывая вьетнамских бизнесменов инвестировать в Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
неоднократно заявлял, что Будапешт
не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая
.
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