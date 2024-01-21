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В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор"

В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор" - РИА Новости, 21.01.2024

В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор"

Дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия", принадлежащего курорту "Роза Хутор" в Сочи, открыта после сошедшего оползня, движение транспорта РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T19:16

2024-01-21T19:16

2024-01-21T19:16

роза хутор

сочи

происшествия

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СОЧИ, 21 янв - РИА Новости. Дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия", принадлежащего курорту "Роза Хутор" в Сочи, открыта после сошедшего оползня, движение транспорта осуществляется по обеим полосам, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что около курорта "Роза Хутор" сошел оползень, движение перекрыли. Позже в городской мэрии рассказали, что оползень сошел дальше курорта "Роза Хутор", рабочие сразу приступили к расчистке дороги, одну полосу движения для автомобилей открыли. "В 18.10 от дежурного ГУП КК "Дагомысское ДРСУ" получена информация: дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия" открыта для движения транспорта, движение осуществляется по обеим полосам дороги", - сказали в мэрии. Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Как уточнили в краевом главке МЧС России, силы спасателей на место ЧП не привлекались. В субботу в мэрии курорта предупреждали, что в горной местности пройдут сильные осадки. Дожди также идут с утра в прибрежной части центрального Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роза хутор, сочи, происшествия