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В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор" - РИА Новости, 21.01.2024
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19:16 21.01.2024
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В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор"
В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор" - РИА Новости, 21.01.2024
В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор"
Дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия", принадлежащего курорту "Роза Хутор" в Сочи, открыта после сошедшего оползня, движение транспорта РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:16
2024-01-21T19:16
роза хутор
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происшествия
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СОЧИ, 21 янв - РИА Новости. Дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия", принадлежащего курорту "Роза Хутор" в Сочи, открыта после сошедшего оползня, движение транспорта осуществляется по обеим полосам, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что около курорта "Роза Хутор" сошел оползень, движение перекрыли. Позже в городской мэрии рассказали, что оползень сошел дальше курорта "Роза Хутор", рабочие сразу приступили к расчистке дороги, одну полосу движения для автомобилей открыли. "В 18.10 от дежурного ГУП КК "Дагомысское ДРСУ" получена информация: дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия" открыта для движения транспорта, движение осуществляется по обеим полосам дороги", - сказали в мэрии. Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Как уточнили в краевом главке МЧС России, силы спасателей на место ЧП не привлекались. В субботу в мэрии курорта предупреждали, что в горной местности пройдут сильные осадки. Дожди также идут с утра в прибрежной части центрального Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
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роза хутор, сочи, происшествия
Роза Хутор, Сочи, Происшествия
В Сочи восстановили движение по дороге к курорту "Роза Хутор"

Дорогу около курорта "Роза Хутор" в Сочи открыли после сошедшего оползня

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоселок "Роза Хутор"
Поселок Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Поселок "Роза Хутор". Архивное фото
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СОЧИ, 21 янв - РИА Новости. Дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия", принадлежащего курорту "Роза Хутор" в Сочи, открыта после сошедшего оползня, движение транспорта осуществляется по обеим полосам, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что около курорта "Роза Хутор" сошел оползень, движение перекрыли. Позже в городской мэрии рассказали, что оползень сошел дальше курорта "Роза Хутор", рабочие сразу приступили к расчистке дороги, одну полосу движения для автомобилей открыли.
«
"В 18.10 от дежурного ГУП КК "Дагомысское ДРСУ" получена информация: дорога в районе культурно-этнографического центра "Моя Россия" открыта для движения транспорта, движение осуществляется по обеим полосам дороги", - сказали в мэрии.
Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Как уточнили в краевом главке МЧС России, силы спасателей на место ЧП не привлекались.
В субботу в мэрии курорта предупреждали, что в горной местности пройдут сильные осадки. Дожди также идут с утра в прибрежной части центрального Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
 
Роза ХуторСочиПроисшествия
 
 
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