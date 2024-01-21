https://ria.ru/20240121/oon-1922622579.html
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова - РИА Новости, 21.01.2024
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова
Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:41
2024-01-21T15:41
2024-01-21T16:26
специальная военная операция на украине
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украина
сергей лавров
дмитрий полянский
донецк
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ООН, 21 янв - РИА Новости. Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", - указал Полянский.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922612640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, украина, сергей лавров, дмитрий полянский, донецк
Специальная военная операция на Украине, ООН, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, Донецк
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН по Украине с участием Лаврова