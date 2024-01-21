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Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 21.01.2024 (обновлено: 16:26 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/oon-1922622579.html
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова - РИА Новости, 21.01.2024
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова
Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:41
2024-01-21T16:26
специальная военная операция на украине
оон
украина
сергей лавров
дмитрий полянский
донецк
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ООН, 21 янв - РИА Новости. Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", - указал Полянский.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922612640.html
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оон, украина, сергей лавров, дмитрий полянский, донецк
Специальная военная операция на Украине, ООН, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, Донецк
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова

Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН по Украине с участием Лаврова

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 янв - РИА Новости. Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", - указал Полянский.
Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей.
Кадры с места обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
Вчера, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеООНУкраинаСергей ЛавровДмитрий ПолянскийДонецк
 
 
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