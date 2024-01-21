https://ria.ru/20240121/oon-1922622579.html

Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова

Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова - РИА Новости, 21.01.2024

Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова

Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:41

2024-01-21T15:41

2024-01-21T16:26

специальная военная операция на украине

оон

украина

сергей лавров

дмитрий полянский

донецк

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ООН, 21 янв - РИА Новости. Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", - указал Полянский.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922612640.html

украина

донецк

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Влада Копылова

оон, украина, сергей лавров, дмитрий полянский, донецк