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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.01.2024
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16:42 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/obstrel-1922628424.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:42
2024-01-21T16:42
происшествия
донецк
макеевка
кировский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. По данным представительства, с 10.20 по 13.05 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку, а в 13.00 два снаряда калибром 155 миллиметра по Макеевке. В 9.50 мск украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240121/obstrel-1922627822.html
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происшествия, донецк, макеевка, кировский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато
Происшествия, Донецк, Макеевка, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Виктория Веленская | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
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По данным представительства, с 10.20 по 13.05 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку, а в 13.00 два снаряда калибром 155 миллиметра по Макеевке.
В 9.50 мск украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ПроисшествияДонецкМакеевкаКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТО
 
 
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