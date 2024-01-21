https://ria.ru/20240121/obstrel-1922628424.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T16:42

2024-01-21T16:42

2024-01-21T16:42

происшествия

донецк

макеевка

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. По данным представительства, с 10.20 по 13.05 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку, а в 13.00 два снаряда калибром 155 миллиметра по Макеевке. В 9.50 мск украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240121/obstrel-1922627822.html

https://ria.ru/20240120/obstrel-1922554828.html

донецк

макеевка

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, кировский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато