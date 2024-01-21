Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку и Макеевке
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
По данным представительства, с 10.20 по 13.05 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку, а в 13.00 два снаряда калибром 155 миллиметра по Макеевке.
В 9.50 мск украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.