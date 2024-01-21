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Гагин назвал обстрел Донецка терактом и намеренным убийством мирных жителей - РИА Новости, 21.01.2024
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16:35 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/obstrel-1922627822.html
Гагин назвал обстрел Донецка терактом и намеренным убийством мирных жителей
Гагин назвал обстрел Донецка терактом и намеренным убийством мирных жителей - РИА Новости, 21.01.2024
Гагин назвал обстрел Донецка терактом и намеренным убийством мирных жителей
Украинский обстрел рынка в Кировском районе Донецка в воскресный день - это террористический акт, направленный на убийство мирных жителей и эскалацию конфликта, РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:35
2024-01-21T16:35
в мире
донецк
ян гагин
нато
денис пушилин
киев
кировский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинский обстрел рынка в Кировском районе Донецка в воскресный день - это террористический акт, направленный на убийство мирных жителей и эскалацию конфликта, "верхушке" Киева и их кураторам из НАТО не выгодно примирение с Россией, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, по последним данным, возросло до 25 человек, еще 20 пострадали, сообщал глава республики Денис Пушилин. "Это чудовищный теракт, и такие теракты продолжаются на протяжении всего противостояния - начиная с 2014 года, противник ведет себя именно так в отношении нашего мирного населения, потому что рынок не может быть военной целью, там нет военных, нет техники. При этом современное оружие достаточно высокоточное, то есть Киев всегда знает, какую цель поражает", - сказал Гагин. Он заявил, что подобные удары ВСУ, особенно ракетные, наносятся специалистами "под руководством иностранных инструкторов и советников из США и НАТО". Гагин считает, что удары именно по мирному населению намеренные и преследуют одну цель: "они приводят к ненависти и эскалации конфликта, не оставляя путей к скорому примирению". "Эти удары наносятся не для того, чтобы запугать людей, нет. В Донецке уже давно все привыкли к постоянным обстрелам. Эти удары рассчитаны на то, чтобы как можно сложнее нам было примириться. Киев проливает кровь мирного населения, эти жертвы, чтобы побудить нас к непримиримости, мести. Хозяева украинской элиты делают все, чтобы боевые действия продолжались, это гарант их стабильности и процветания. Им не выгоден мир. А примиряться с народом Украины, не с их "верхушкой", которую мы будем судить, нам все равно нужно будет - после нашей победы", - подчеркнул советник главы республики. По его словам, такая "практика" эскалации ситуации за счет жертв среди мирного населения применяется членами НАТО, в первую очередь Соединенными Штатами, и в других мировых конфликтах, например, в Израиле.
https://ria.ru/20240121/udar-1922620789.html
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в мире, донецк, ян гагин, нато, денис пушилин, киев, кировский район, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Ян Гагин, НАТО, Денис Пушилин, Киев, Кировский район, Вооруженные силы Украины
Гагин назвал обстрел Донецка терактом и намеренным убийством мирных жителей

Гагин назвал обстрел в Донецке терактом и намеренным убийством мирных жителей

© РИА Новости / Виктория Веленская | Перейти в медиабанкРодственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка
Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
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Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинский обстрел рынка в Кировском районе Донецка в воскресный день - это террористический акт, направленный на убийство мирных жителей и эскалацию конфликта, "верхушке" Киева и их кураторам из НАТО не выгодно примирение с Россией, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, по последним данным, возросло до 25 человек, еще 20 пострадали, сообщал глава республики Денис Пушилин.
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
Вчера, 15:29
«
"Это чудовищный теракт, и такие теракты продолжаются на протяжении всего противостояния - начиная с 2014 года, противник ведет себя именно так в отношении нашего мирного населения, потому что рынок не может быть военной целью, там нет военных, нет техники. При этом современное оружие достаточно высокоточное, то есть Киев всегда знает, какую цель поражает", - сказал Гагин.
Он заявил, что подобные удары ВСУ, особенно ракетные, наносятся специалистами "под руководством иностранных инструкторов и советников из США и НАТО". Гагин считает, что удары именно по мирному населению намеренные и преследуют одну цель: "они приводят к ненависти и эскалации конфликта, не оставляя путей к скорому примирению".
«
"Эти удары наносятся не для того, чтобы запугать людей, нет. В Донецке уже давно все привыкли к постоянным обстрелам. Эти удары рассчитаны на то, чтобы как можно сложнее нам было примириться. Киев проливает кровь мирного населения, эти жертвы, чтобы побудить нас к непримиримости, мести. Хозяева украинской элиты делают все, чтобы боевые действия продолжались, это гарант их стабильности и процветания. Им не выгоден мир. А примиряться с народом Украины, не с их "верхушкой", которую мы будем судить, нам все равно нужно будет - после нашей победы", - подчеркнул советник главы республики.
По его словам, такая "практика" эскалации ситуации за счет жертв среди мирного населения применяется членами НАТО, в первую очередь Соединенными Штатами, и в других мировых конфликтах, например, в Израиле.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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В миреДонецкЯн ГагинНАТОДенис ПушилинКиевКировский районВооруженные силы Украины
 
 
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