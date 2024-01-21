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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 21.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/obstrel-1922566798.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 21.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска в воскресенье выпустили 10 снарядов "натовского" калибра по Донецку, Горловке, а также Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T05:46
2024-01-21T05:46
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 10 снарядов "натовского" калибра по Донецку, Горловке, а также Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Представительство также сообщило, что в 5.20 украинские войска выпустили три снаряда такого же калибра по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240121/yasinovataya-1922556453.html
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донецк, горловка, украина, сцкк, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО, В мире
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району десять снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Донецке
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 10 снарядов "натовского" калибра по Донецку, Горловке, а также Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Представительство также сообщило, что в 5.20 украинские войска выпустили три снаряда такого же калибра по Ясиноватскому району.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаСЦККНАТОВ мире
 
 
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