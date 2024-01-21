https://ria.ru/20240121/obstrel-1922566798.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 21.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска в воскресенье выпустили 10 снарядов "натовского" калибра по Донецку, Горловке, а также Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T05:46

2024-01-21T05:46

2024-01-21T05:46

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 10 снарядов "натовского" калибра по Донецку, Горловке, а также Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Представительство также сообщило, что в 5.20 украинские войска выпустили три снаряда такого же калибра по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240121/yasinovataya-1922556453.html

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донецк, горловка, украина, сцкк, нато, в мире