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После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных

После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных - РИА Новости, 21.01.2024

После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных

Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, их обследуют, сообщило центральное командование Пентагона. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T01:29

2024-01-21T01:29

2024-01-21T01:42

сша

ирак

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

иран

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, их обследуют, сообщило центральное командование Пентагона."Ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военный был ранен", - говорится в заявлении.Как сообщил Пентагон, вечером в субботу по иракскому времени "поддерживаемые Ираном боевики выпустили несколько баллистических ракет по базе". Большую часть ракет, как утверждается, перехватили системы ПВО, остальные поразили базу. Ущерб продолжают оценивать.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что по авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака было выпущено не мене 15 ракет. Тринадцать из них сбили средства ПВО, но "два упали на авиабазу".С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки.

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сша, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, иран