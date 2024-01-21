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После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных - РИА Новости, 21.01.2024
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01:29 21.01.2024 (обновлено: 01:42 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/obstrel-1922559353.html
После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных
После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных - РИА Новости, 21.01.2024
После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных
Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, их обследуют, сообщило центральное командование Пентагона. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T01:29
2024-01-21T01:42
сша
ирак
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, их обследуют, сообщило центральное командование Пентагона.&quot;Ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военный был ранен&quot;, - говорится в заявлении.Как сообщил Пентагон, вечером в субботу по иракскому времени "поддерживаемые Ираном боевики выпустили несколько баллистических ракет по базе". Большую часть ракет, как утверждается, перехватили системы ПВО, остальные поразили базу. Ущерб продолжают оценивать.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что по авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака было выпущено не мене 15 ракет. Тринадцать из них сбили средства ПВО, но "два упали на авиабазу".С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки.
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сша, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, иран
США, Ирак, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Иран
После обстрела базы США в Ираке обследуют американских военных

Пентагон: при обстреле авиабазы США в Ираке могли пострадать несколько военных

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные на авиабазе в Ираке
Американские военные на авиабазе в Ираке - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные на авиабазе в Ираке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, их обследуют, сообщило центральное командование Пентагона.
«

"Ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военный был ранен", - говорится в заявлении.

Как сообщил Пентагон, вечером в субботу по иракскому времени "поддерживаемые Ираном боевики выпустили несколько баллистических ракет по базе". Большую часть ракет, как утверждается, перехватили системы ПВО, остальные поразили базу. Ущерб продолжают оценивать.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что по авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака было выпущено не мене 15 ракет. Тринадцать из них сбили средства ПВО, но "два упали на авиабазу".
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Конфликт на Ближнем Востоке полыхнет серьезно, считает Симоньян
Вчера, 18:28
 
СШАИракМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИран
 
 
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