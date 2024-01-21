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Нетаньяху объяснил отказ принять требование ХАМАС по прекращению войны

Нетаньяху объяснил отказ принять требование ХАМАС по прекращению войны - РИА Новости, 21.01.2024

Нетаньяху объяснил отказ принять требование ХАМАС по прекращению войны

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье объяснил отказ Израиля согласиться на требование ХАМАС по полному прекращению боевых действий и вывод войск из... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:03

2024-01-21T22:03

2024-01-21T22:03

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье объяснил отказ Израиля согласиться на требование ХАМАС по полному прекращению боевых действий и вывод войск из сектора Газа в обмен на освобождение заложников тем, что такой шаг означал бы напрасную гибель сотен солдат, которые борются с терроризмом в палестинском анклаве. "Если мы согласимся на это, наши воины пали напрасно. Если мы согласимся на это, мы не сможем обеспечить безопасность наших граждан, мы не сможем вернуть эвакуированных в их дома, и следующее 7 октября станет лишь вопросом времени. Я не готов смириться с таким фатальным ударом безопасности Израиля, поэтому мы на это не согласимся. Условия, поставленные ХАМАС, подчеркивают простую истину: ничто не заменит победу. Только полная победа обеспечит ликвидацию ХАМАС и возвращение всех наших похищенных", - заявил премьер в обращении к нации. По его словам, безопасность Израиля не может быть гарантирована без достижения всех целей военной операции в секторе Газа, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС и получение гарантий, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль. "Газа должна быть демилитаризована и находиться под полным контролем безопасности Государства Израиль. Я не пойду на компромисс в отношении полного контроля безопасности Израиля над всей территорией к западу от Иордании. Как премьер-министр Израиля я твёрдо придерживался этой позиции перед лицом огромного международного и внутреннего давления. Моя настойчивость в течение многих лет препятствовала созданию палестинского государства, которое представляло бы экзистенциальную угрозу для Израиля. Пока я премьер-министр, я продолжу твёрдо стоять на своей позиции", - добавил Нетаньяху. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240121/trebovaniya-1922656529.html

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