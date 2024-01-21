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Шишкарев предложил дополнить новый нацпроект "Транспорт" еще одной целью - РИА Новости, 21.01.2024
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15:20 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/natsproekt-1922619131.html
Шишкарев предложил дополнить новый нацпроект "Транспорт" еще одной целью
Шишкарев предложил дополнить новый нацпроект "Транспорт" еще одной целью - РИА Новости, 21.01.2024
Шишкарев предложил дополнить новый нацпроект "Транспорт" еще одной целью
Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев предложил дополнить новый национальный проект "Транспорт" целью по повышению технологичности перевозок, РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:20
2024-01-21T15:20
экономика
россия
сергей шишкарев
андрей белоусов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев предложил дополнить новый национальный проект "Транспорт" целью по повышению технологичности перевозок, сообщает пресс-служба ГК "Дело". "Хотелось бы, чтобы опорная транспортная сеть развивалась опережающими темпами и соответствовала потребностям грузоотправителей, пассажиров и экономики в целом. Предлагаем подумать над тем, чтобы появилась и отдельная цель, связанная с увеличением вклада в ВВП на основе заявленных показателей проектов", - приводит пресс-служба слова Шишкарева. Кроме того, он также предложил дополнить нацпроект отдельной программой, которая бы связывала все виды транспорта в единую цифровую систему. Ранее в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт". Формирование нацпроекта обсуждалось на установочном совещании под председательством первого зампредседателя правительства. В настоящее время в сфере транспорта реализуются два крупных нацпроекта: "Безопасные качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Текущий год является завершающим для достижения целей каждого из них. Нацпроект "Транспорт" станет преемником этих двух действующих нацпроектов. Белоусов сообщил, что разработку нового нацпроекта планируется осуществить в ближайшие четыре - пять месяцев. Главной целью нацпроекта "Транспорт" является обеспечение связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов. В секретариате Белоусова отметили, что участники совещания в целом одобрили предлагаемый проект концепции нацпроекта и внесли ряд конструктивных предложений по его доработке. Там добавили, что представленный проект концепции нацпроекта "Транспорт" получил активную поддержку представителей транспортного бизнес-сообщества.
https://ria.ru/20240120/natsproekt-1922542072.html
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экономика, россия, сергей шишкарев, андрей белоусов
Экономика, Россия, Сергей Шишкарев, Андрей Белоусов

Шишкарев предложил дополнить новый нацпроект "Транспорт" еще одной целью

© Фото : Предоставлено пресс-службой ГК "Дело"Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГК "Дело"
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев предложил дополнить новый национальный проект "Транспорт" целью по повышению технологичности перевозок, сообщает пресс-служба ГК "Дело".
«
"Хотелось бы, чтобы опорная транспортная сеть развивалась опережающими темпами и соответствовала потребностям грузоотправителей, пассажиров и экономики в целом. Предлагаем подумать над тем, чтобы появилась и отдельная цель, связанная с увеличением вклада в ВВП на основе заявленных показателей проектов", - приводит пресс-служба слова Шишкарева.
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Кроме того, он также предложил дополнить нацпроект отдельной программой, которая бы связывала все виды транспорта в единую цифровую систему.
Ранее в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт". Формирование нацпроекта обсуждалось на установочном совещании под председательством первого зампредседателя правительства. В настоящее время в сфере транспорта реализуются два крупных нацпроекта: "Безопасные качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Текущий год является завершающим для достижения целей каждого из них. Нацпроект "Транспорт" станет преемником этих двух действующих нацпроектов.
Белоусов сообщил, что разработку нового нацпроекта планируется осуществить в ближайшие четыре - пять месяцев. Главной целью нацпроекта "Транспорт" является обеспечение связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов.
В секретариате Белоусова отметили, что участники совещания в целом одобрили предлагаемый проект концепции нацпроекта и внесли ряд конструктивных предложений по его доработке. Там добавили, что представленный проект концепции нацпроекта "Транспорт" получил активную поддержку представителей транспортного бизнес-сообщества.
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ЭкономикаРоссияСергей ШишкаревАндрей Белоусов
 
 
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