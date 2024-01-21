https://ria.ru/20240121/nato-1922561556.html

Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину

Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину - РИА Новости, 21.01.2024

Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину

Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину в частном порядке, такое мнение выразил отставной американский дипломат Мэтью Брайза в интервью... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T02:20

2024-01-21T02:20

2024-01-21T02:20

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину в частном порядке, такое мнение выразил отставной американский дипломат Мэтью Брайза в интервью украинскому изданию "Эспресо"."Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО <…>, которые не под эгидой НАТО могут послать на Украину свои собственные военные силы и средства", — сказал он, не уточнив, о ком именно идет речь.Брайза отметил, что вопрос об отправке натовских войск на Украину периодически возникает, однако, по его словам, до сих пор нет четкого ответа, как далеко готовы зайти "западные партнеры" в поддержке Киева.Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в интервью TalkTV, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте. По его мнению, если на Украине что-то "пойдет не так", Североатлантический альянс "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет".Как заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, США могут пойти на провокацию и попытаться провести операцию под ложным флагом против Польши и стран Прибалтики, чтобы ввести войска НАТО на Украину.В начале декабря президент США Джо Байден заявил, что Россия может "напасть" на страны НАТО после победы в конфликте с Украиной. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в СВО.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

https://ria.ru/20240120/chlenstvo-1922515985.html

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