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Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь - РИА Новости, 21.01.2024
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21:28 21.01.2024 (обновлено: 22:59 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/nalog-1922661550.html
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь - РИА Новости, 21.01.2024
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T21:28
2024-01-21T22:59
общество
маргарита симоньян
анастасия ивлеева
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что после вечеринки в столичном клубе "Мутабор" россияне продолжают задавать вопросы, как долго подобное будет происходить. &quot;Для тех людей, которые до сих пор не поняли, что происходит на фронте, что это наши с вами братья, сестры там гибнут, за нас с вами там сражаются. И как минимум нуждаются в нашем понимании, в нашем сочувствии, в нашем уважении, а как максимум — в нашей помощи. &lt;...&gt; Предлагаю, прошу не для таких людей, а вообще для людей, у которых есть возможность вести такой образ жизни, для богатых людей ввести налог на роскошь. &lt;...&gt; Я предлагаю ввести стопроцентный налог на роскошь&quot;, — подчеркнула Симоньян.По ее словам, общество возмутило демонстративное "шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи". "Если не хотят добровольно, то нужно вот так. &lt;...&gt; Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело", — уточнила Симоньян.Главред RT и "России сегодня" также рассказала о правиле, действующем в ее семье с начала спецоперации. "Вот такое у нас правило: если Тигран мне хочет что-то подарить, мы так договорились: хочешь мне подарить сумочку? Сколько ты потратил на эту сумочку, столько же (отправил — Прим. ред.) на фронт. Когда я сама себе что-то покупаю — платьице, туфельки новые... столько же на фронт, а то и больше", — сообщила Симоньян.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, который в итоге не принял к рассмотрению. В свою очередь, рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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https://ria.ru/20230214/poplavskaya-1851903189.html
https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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общество, маргарита симоньян, анастасия ивлеева, владимир соловьев (телеведущий)
Общество, Маргарита Симоньян, Анастасия Ивлеева, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь

Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что после вечеринки в столичном клубе "Мутабор" россияне продолжают задавать вопросы, как долго подобное будет происходить.
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"Для тех людей, которые до сих пор не поняли, что происходит на фронте, что это наши с вами братья, сестры там гибнут, за нас с вами там сражаются. И как минимум нуждаются в нашем понимании, в нашем сочувствии, в нашем уважении, а как максимум — в нашей помощи. <...> Предлагаю, прошу не для таких людей, а вообще для людей, у которых есть возможность вести такой образ жизни, для богатых людей ввести налог на роскошь. <...> Я предлагаю ввести стопроцентный налог на роскошь", — подчеркнула Симоньян.

По ее словам, общество возмутило демонстративное "шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи".
"Если не хотят добровольно, то нужно вот так. <...> Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело", — уточнила Симоньян.
Главред RT и "России сегодня" также рассказала о правиле, действующем в ее семье с начала спецоперации.
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"Вот такое у нас правило: если Тигран мне хочет что-то подарить, мы так договорились: хочешь мне подарить сумочку? Сколько ты потратил на эту сумочку, столько же (отправил — Прим. ред.) на фронт. Когда я сама себе что-то покупаю — платьице, туфельки новые... столько же на фронт, а то и больше", — сообщила Симоньян.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, который в итоге не принял к рассмотрению. В свою очередь, рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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