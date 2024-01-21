https://ria.ru/20240121/nalog-1922661550.html
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь - РИА Новости, 21.01.2024
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T21:28
2024-01-21T21:28
2024-01-21T22:59
общество
маргарита симоньян
анастасия ивлеева
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что после вечеринки в столичном клубе "Мутабор" россияне продолжают задавать вопросы, как долго подобное будет происходить. "Для тех людей, которые до сих пор не поняли, что происходит на фронте, что это наши с вами братья, сестры там гибнут, за нас с вами там сражаются. И как минимум нуждаются в нашем понимании, в нашем сочувствии, в нашем уважении, а как максимум — в нашей помощи. <...> Предлагаю, прошу не для таких людей, а вообще для людей, у которых есть возможность вести такой образ жизни, для богатых людей ввести налог на роскошь. <...> Я предлагаю ввести стопроцентный налог на роскошь", — подчеркнула Симоньян.По ее словам, общество возмутило демонстративное "шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи". "Если не хотят добровольно, то нужно вот так. <...> Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело", — уточнила Симоньян.Главред RT и "России сегодня" также рассказала о правиле, действующем в ее семье с начала спецоперации. "Вот такое у нас правило: если Тигран мне хочет что-то подарить, мы так договорились: хочешь мне подарить сумочку? Сколько ты потратил на эту сумочку, столько же (отправил — Прим. ред.) на фронт. Когда я сама себе что-то покупаю — платьице, туфельки новые... столько же на фронт, а то и больше", — сообщила Симоньян.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, который в итоге не принял к рассмотрению. В свою очередь, рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html
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общество, маргарита симоньян, анастасия ивлеева, владимир соловьев (телеведущий)
Общество, Маргарита Симоньян, Анастасия Ивлеева, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым
" на телеканале "Россия 1
" она рассказала, что после вечеринки в столичном клубе "Мутабор" россияне продолжают задавать вопросы, как долго подобное будет происходить.
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«
"Для тех людей, которые до сих пор не поняли, что происходит на фронте, что это наши с вами братья, сестры там гибнут, за нас с вами там сражаются. И как минимум нуждаются в нашем понимании, в нашем сочувствии, в нашем уважении, а как максимум — в нашей помощи. <...> Предлагаю, прошу не для таких людей, а вообще для людей, у которых есть возможность вести такой образ жизни, для богатых людей ввести налог на роскошь. <...> Я предлагаю ввести стопроцентный налог на роскошь", — подчеркнула Симоньян.
По ее словам, общество возмутило демонстративное "шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи".
"Если не хотят добровольно, то нужно вот так. <...> Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело", — уточнила Симоньян.
Главред RT и "России сегодня" также рассказала о правиле, действующем в ее семье с начала спецоперации.
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"Вот такое у нас правило: если Тигран мне хочет что-то подарить, мы так договорились: хочешь мне подарить сумочку? Сколько ты потратил на эту сумочку, столько же (отправил — Прим. ред.) на фронт. Когда я сама себе что-то покупаю — платьице, туфельки новые... столько же на фронт, а то и больше", — сообщила Симоньян.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева
. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы
зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, который в итоге не принял к рассмотрению. В свою очередь, рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.
* Экстремистская организация, запрещенная в России. Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен