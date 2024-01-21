https://ria.ru/20240121/naemnik-1922567499.html

"В ярости": в Киеве сообщили о наказании Умерова за гибель наемников

"В ярости": в Киеве сообщили о наказании Умерова за гибель наемников - РИА Новости, 21.01.2024

"В ярости": в Киеве сообщили о наказании Умерова за гибель наемников

Париж считает министра обороны Украины Рустема Умерова виновным в том, что он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, такое мнение выразил бывший... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T06:21

2024-01-21T06:21

2024-01-21T06:21

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олег соскин

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Париж считает министра обороны Украины Рустема Умерова виновным в том, что он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Минобороны России 17 января сообщило, что российские войска высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. На следующий день стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию."Умерову отказали в этом визите, потому как он не обеспечил защиту (боевиков. — Прим. ред.)", — утверждает Соскин.По словам аналитика, французские боевики, вероятно, были отправлены для работы над обороной Харькова. Париж, по мнению Соскина, желает разобраться в том, кто "слил информацию" о местонахождении наемников."Франция, конечно, в ярости", — заключил эксперт.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".В четверг в МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.

https://ria.ru/20240121/nato-1922561556.html

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в мире, франция, украина, харьков, рустем умеров, олег соскин, вооруженные силы украины