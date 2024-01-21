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В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей - РИА Новости, 22.01.2024
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18:37 21.01.2024 (обновлено: 00:33 22.01.2024)
https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html
В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей
В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей - РИА Новости, 22.01.2024
В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей
Мошенники применяют новую схему кражи денег через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T18:37
2024-01-22T00:33
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему кражи денег через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, суть обмана заключается в том, что потенциальная жертва может оставить заявку на покупку дорогостоящей вещи на сайте магазина. После этого злоумышленник связывается с ней.&quot;Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой&quot;, — пояснила Волк.Условие заключения сделки — оплата покупки через Систему быстрых платежей по QR-коду. В случае согласия мошенник присылает в мессенджер ссылку для перечисления средств. После подтверждения покупки деньги отправляются на счет злоумышленника.Официальный представитель МВД рекомендовала общаться с представителями онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не сохранять платежные карты в личных кабинетах. Это поможет обезопасить денежные средства, резюмировала она.
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общество, россия, telegram, ирина волк
Общество, Россия, Telegram, Ирина Волк
В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей

Представитель МВД Волк сообщила о новой схеме мошенников с использованием СБП

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему кражи денег через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, суть обмана заключается в том, что потенциальная жертва может оставить заявку на покупку дорогостоящей вещи на сайте магазина. После этого злоумышленник связывается с ней.
«

"Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой", — пояснила Волк.

Условие заключения сделки — оплата покупки через Систему быстрых платежей по QR-коду. В случае согласия мошенник присылает в мессенджер ссылку для перечисления средств. После подтверждения покупки деньги отправляются на счет злоумышленника.
Официальный представитель МВД рекомендовала общаться с представителями онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не сохранять платежные карты в личных кабинетах. Это поможет обезопасить денежные средства, резюмировала она.
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ОбществоРоссияTelegramИрина Волк
 
 
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