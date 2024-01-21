https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей

В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей - РИА Новости, 22.01.2024

В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей

Мошенники применяют новую схему кражи денег через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-21T18:37

2024-01-21T18:37

2024-01-22T00:33

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему кражи денег через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, суть обмана заключается в том, что потенциальная жертва может оставить заявку на покупку дорогостоящей вещи на сайте магазина. После этого злоумышленник связывается с ней."Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой", — пояснила Волк.Условие заключения сделки — оплата покупки через Систему быстрых платежей по QR-коду. В случае согласия мошенник присылает в мессенджер ссылку для перечисления средств. После подтверждения покупки деньги отправляются на счет злоумышленника.Официальный представитель МВД рекомендовала общаться с представителями онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не сохранять платежные карты в личных кабинетах. Это поможет обезопасить денежные средства, резюмировала она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, telegram, ирина волк